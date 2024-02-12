【有片】「2023台北老屋新生大獎」10項佳作: 榕錦時光生活園區、小紅厝月經博物館都入列

為讓舊建物有新面貌，台北市設置老屋新生大獎，原台北刑務所官舍改造的榕錦時光生活園區即為獲此殊榮的作品之一。都更處表示，老屋舊空間結合嶄新使用型態，可化身為台北獨有城市綠洲。

北市老屋新生大獎籌辦至今23年，許多作品點綴出水泥城市的新風貌。台北市政府都市更新處處長陳建華說，老屋新生大獎推廣老舊建物可透過整建維護保存價值的觀念，鼓勵民間投入都市空間改造與環境整理，就如同大獎名稱「讓老屋再次新生」。

以去年老屋新生大獎10項最佳作品來看，包括以都市螢火蟲為名的台北地下街Y26號出入口、原台北刑務所官舍的榕錦時光生活園區、小紅厝月經博物館等，皆兼顧城市發展及建物歷史與資源利用概念。

中央社2月12日引述都更處表示，位於北市金華街167號的榕錦時光生活園區，座落在城市巷弄旁，原本是日治時代台北刑務所，之後轉為舊台北監獄宿舍群。隨城市發展，監獄搬遷、公營單位進駐，最後保留市定古蹟圍牆遺址、木造宿舍、浴場。

圖/中央社

都更處指出，榕錦時光生活園區內6棟木造宿舍和浴場於2013年登錄為歷史建築，2017年進行修復，2021年修復完畢啟動老房子文化運動，經公私協力委外招商經營，園區內日式住宅建築與附近居民生活融合一體。

評審認為，榕錦時光生活園區(上圖) 獲獎原因包含成功透過硬體修復，縫合城市歷史脈絡，保持傳統風貌與現代機能，讓建物開啟城市與民眾對話，發揮有形及無形社會價值。

此外，獲獎作品還包括重慶北路3段巷弄的小紅厝月經博物館(如下) ，此處附近有多處文化古蹟，作品透過改建50餘年屋齡老屋，把原腸胃科診所重新修復成致力推動月經平權的非營利組織據點及博物館。

都更處指出，各地有不同主題博物館，但探討多元共融、月經的博物館很少，此作品經營團隊期盼透過公開倡議月經議題，成為推動月經平權重要里程碑及地點。

都更處表示，此作品特殊之處位於2樓空間，以子宮內部為設計概念，透過牆面描繪子宮內壁肌肉纖維，及以石頭象徵充滿生命力的卵子，結合樓梯間牆面文字，透過沉浸式方式，讓民眾了解月經議題。

圖/中央社

陳建華說，空間與建物真正的核心是人，應以人為使用目的，從老屋新生大獎歷年得獎作品分析，獎項原本重視建物外牆拉皮整修、工法創新，反映老屋活化後多元性能與價值，近年則重新探討人對空間的使用需求，重視以人為本核心價值。

他指出，綜覽去年參獎作品可以發現，老屋新生大獎作品趨於創意多元，評定以4指標價值為方向，包含創新提升、可持續性、生活想像、社會共好，盼此獎項能持續發掘及表揚更多具公共性及貼近社會價值與期待的優秀作品。

台北市超過30年老舊建物占比約7成

台北市老屋多，北市府設置老屋新生大獎，推廣整建維護活化舊建物。學者指出，老屋是城市根基且具有市民共同過去，盼透過新舊融合，開啟城市另種風貌。

台北市都市發展局統計，全市超過30年老舊建物占比約7成。都發局透過老屋新生大獎，鼓勵民間建物投入改造空間與整理環境，獲獎的多項作品都顯示能夠成功透過整建維護活化老屋氛圍。

淡江大學建築學系兼任副教授莊熙平擁有跨領域創新及老屋空間經營文化導覽等專業，且為2023年老屋新生大獎評審委員會主席。

莊熙平說，老屋新生大獎主軸每年變化，從一開始城市視野到建構台北厝論述價值，轉化為討論文化風格市場及多元生活樣貌場域，但都以持續提升建築價值和觀點為方向。

圖為評審會勘(上圖)與討論情形 (下圖) 中央社

他說，獎項精神是在不斷探索、更新對城市空間以及生活價值的想像，像在討論去年獲獎作品時，更深刻感受到主軸聚焦於對「想像」的探索，最終包含技術創新、可持續性、生活想像、社會共好等4大面向。

莊熙平指出，去年獲獎10項作品都讓評審團愛不釋手，每項作品兼具勇敢突破及穩健成熟，主要聚焦3個關鍵角色及特色，包含設計者、經營者、使用者，如榕錦時光生活園區、小紅厝月經博物館等。

他也提到，去年老屋新生大獎另設4個特別獎(詳細名單如下) ，目的是要持續表揚老屋新生永續的不變價值，獲獎作品除在經營貢獻具指標性，另有示範都市更新公共性等創新指標，透過獎項表揚具突破貢獻且成熟的作品，象徵台北市是具有高度包容性國際都會城市。

莊熙平說，老屋乘載著市民的共同過去，是城市的真正根基，新生則是永續責任，要不斷在根基上探索未來願景，城市始終取決於所有人對建物的願景及想像。

他認為，老屋新生大獎最重要的意義就是協助推動、塑造願景，透過彰顯具有想像價值及貢獻等改造完成的舊建物，期盼用跳脫框架的創新思維及批判省思，形塑更具創新可行性的建物，替市容帶來改變。

拆除重蓋並非唯一選項

台北市老舊建物多，拆除重蓋並非唯一選項。都發局長王玉芬(下圖) 說，市府成立「老屋新生大獎」，鼓勵民間透過整建維護老屋，讓街區新生、留下歷史軌跡，點綴繁華台北城。

北市多處住宅使用超過30年，亟需更新，過去作法以打掉重建為方向。市政府1998年發布都市更新條例，即提出老舊建物除了重建，也能透過整建與維護延續的政策概念。

老屋新生大獎前身是都市彩妝運動，自2001年起開始辦理，著重於改善老舊建物外部環境；2011年，北市府都市更新處改以老屋新生大獎為主題，隔年正式更名啟動。

老屋新生大獎將推廣整建維護政策列為重要價值，藉獎項及獎金，鼓勵民間建物投入改造空間與整理環境，盼讓更多市民投身活化老舊建物空間及再利用。

身為建築師的台北市都市發展局局長王玉芬說，30餘年老舊建物占全市建物約7成，如何改善居住空間成為需要思考的方向；整建維護跟拆除重蓋老舊建物相比，能有效改善民眾居住安全及品質，優點包含不用搬離、不用耗費鉅資或漫長等待都更程序等。

中央社引述王玉芬說，北市有許多具豐富歷史故事的古蹟及建築，即使不是所謂文化資產，市民生活中常見的老屋，也見證著台北歷史文化，透過老屋新生大獎推動擁有文化底蘊建物，可形塑特色街區，並間接協助在地產業及社區。

王玉芬舉例，去年獲獎的榕錦時光生活園區，是花費3年多時間，修復具歷史背景的原台北刑務所官舍打造而成；「University Café」原本是擁有50餘年歷史的眷村，現已化身為公益咖啡空間。

王玉芬說，「老屋新生大獎將是民眾、專業者溝通對話平台」，希望每年透過此獎項，傳遞老舊建物整建維護價值，讓此獎項成為活化街區的觸媒，重新建立住戶對社區的認同感，期盼在繁華台北城內，留下具有歷史軌跡的建物。

北市都市更新處指出，老屋新生大獎與文化局老房子文化運動不同之處在於，老房子文化運動是推廣文化資產修復再利用，強化保存活化與營運利用，達成修復文化資產效率，由文化局擔任媒合平台，經民間單位修復及提出再利用構想進而使用；老屋新生大獎是透過考核選出優秀案例，以推廣整建維護政策為主軸。

都更處表示，老屋新生大獎去年選出最佳10項作品 (影片超連結)，還有經營貢獻獎，透過獎勵具有創新經營構想或具良好商業模式的作品。老屋新生大獎已邁入第23屆，共累計近1000件作品報名，其中有245件獲獎。

【正式競賽獎項 – Best10最佳十件作品】

榕錦時光生活園區-原台北刑務所官舍歷史建築再利用

ISLAND133

山本口金店

小紅厝-月經博物館

Project TBS -An Experiment of Time 一場關於時間的實驗

相信世代 University Cafe

SIDOLI RADIO 小島裡

單車Space Station

明眼設計-實驗辦公室/重慶北路-鈕釦街/1號館

都市螢火蟲-台北地下街Y26出入口更新設計

【特別獎項-經營貢獻獎】

鳳嬌催化室 Fenko Catalysis Chamber

青田七六

【特別獎項-整建維護特別獎(立面修繕)】

Carguru Plaza

【評審團特別獎】

臺北醫學大學之教學大樓

【網路人氣獎】

薛智偉‧坣娜猶台文化交流協會-薛智偉猶太社區中心

榕錦時光生活園區-原台北刑務所官舍歷史建築再利用

(資料來源: 官方網站 超連結在此)

圖/中央社