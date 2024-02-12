柯文哲談蔡壁如新職 ：找時間拜訪盧秀燕　湧蓮寺國運籤提兩岸恐衝突 柯: 人民有智慧渡過

民眾黨前立委蔡壁如將擔任台中市政府市政顧問。民眾黨主席柯文哲表示，蔡壁如希望在台中發展，總要有個位置比較方便。黨內位置會再討論；他也會找時間拜訪台中市長盧秀燕。

柯文哲今天(12日) 在民眾黨立委黃國昌等人陪同下前往新北市板橋區慈惠宮、中和區烘爐地南山福德宮參拜及發放紅包。對於蔡壁如日前稱若回到民眾黨將會死得很慘等說法，柯文哲接受媒體聯訪時表示「不會啦」，還對媒體說，記者每天在挑撥離間，實在是很麻煩。

對於蔡壁如將就任台中市政顧問，柯文哲表示，蔡壁如希望在台中發展，總要有個位置比較方便，那位置還不錯，自由度比較高。至於黨的位置，等過年後會再找蔡壁如一起討論；他也會找個時間去拜訪盧秀燕。

提到今天發紅包的情形，柯文哲在臉書寫著:

中央社引述柯文哲說明民眾黨的選戰策略。他表示，台灣不是一個均質化社會，有都市和鄉村，一開始的選戰策略一定是目標先在城市，因為傳統地區要建立人際關係太花時間、太花錢，在有限時間內，只好走以都市為目標的選戰方法。

柯文哲表示，他們也知道要接地氣、建立人脈，只是當時內部評估時間上來不及，所以就用都市型選戰方式，有時候要遷就當時的資源與時間限制。對於蔡壁如稱整個民眾黨只有她敢說實話的說法，柯文哲表示，「不會啦，小朋友都敢當面嗆我了」。

媒體追問柯文哲妻子陳佩琪所稱當初若是「柯侯配」早就大贏的說法。柯文哲強調，他要先聲明，陳佩琪的發言只代表某位國民的發言。

新北市湧蓮寺10日抽國運籤，廟方提到今年兩岸可能有衝突。對此，中央社引述柯文哲10日表示，關關難過關關過，台灣人民是有智慧的，遇到困難會想辦法渡過。

柯文哲10日上午到新竹市普天宮參拜，並與新竹市長高虹安發放發財金，2人也一同接受媒體聯訪。柯文哲小年夜在臉書發布反省文。記者提問是否有反省出總統選舉時做出哪些錯誤決定。柯文哲回應，大年初一不講這個，以後專訪時再說。

記者提問2026年高虹安在新竹市爭取連任的布局情形，柯文哲說，現在是2024，離2026年底還很久。

民眾黨不分區立委黃國昌曾提出，民眾黨2026年除了6都，新竹縣、市及嘉義市也應派人參選縣市長。柯文哲說，每個人都可以表達意見，未來內部再討論該怎麼做。

新北市湧蓮寺抽國運籤，廟方提到今年兩岸可能有衝突。柯文哲回應，關關難過關關過，台灣人民是有智慧的，遇到困難會想辦法渡過。

有關民眾黨前立委蔡壁如到台中競選立委失利後，將進入台中市政府擔任有給職市政顧問。柯文哲10日說，她留在台中發展也是一個方法。高虹安也回應，應以好事看待，會給蔡壁如最大祝福。

新北市蘆洲湧蓮寺9日深夜抽2024甲辰龍年國運籤，廟方人員表示，士籤是中下籤，民意就是貴人，重視、傾聽民意便能逢凶化吉。兩岸可能會有衝突，但仍有轉機。

民眾黨主席柯文哲（前右1）與新竹市長高虹安（前右3）10日到新竹市普天宮發放發財金，祝福民眾龍年行大運。中央社