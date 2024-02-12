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【更新越南業者回應】過年遊越南200人慘被丟包還掏錢 品保協會：保留支付證明返台提調解

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/12 13:30
出門旅遊小心遇上旅行糾紛（圖／PEXELS <a href="https://www.pexels.com/zh-tw/@thatguycraig000/" rel="nofollow">Craig Adderley</a>）

出門旅遊小心遇上旅行糾紛（圖／PEXELS Craig Adderley

更新時間：2024-02-12 13:30

「出包討錢」的越南WInnER國際旅行社有限公司也發出公告聲明函，表示受到年代旅遊積欠團費蒙受損失，因此向每位旅客收取費用後，繼續提供相關行程服務。

越南WInnER國際旅行社有限公司聲明全文如下：

各位敬愛的旅客 美加國際旅行社有限公司（稱年代旅遊）2024年2月10日春節台北-富國島包機，由越南富國島WInnER旅行社操作當地接待，分别接待三架次飛機合計292位遊客。

年代旅遊出發前一天仍保證會支付款項，甲方基於人道主義在海外接待台灣遊客，但年代旅遊在出團前僅支付本公司不足十分之一團款，因年代旅遊負責人信用破產，惡意從1月起積欠本公司未付清款項，經確認年代旅遊仍積欠航空公司的費用，旅客未必可如期春節期間搭乘回程班機返回台灣。

又在2月11日下午看到台灣新聞報導「客控遭丟包富國島?!每人逾5萬團費沒車沒導遊」。本公司蒙受損失年代旅遊已無法支付，懇請向每位旅客收取在當地費每人USD720元（可刷卡）後繼續提供相關行程服務，旅客回台後可以向旅遊品質保障協會客訴，並追討回在富國島的團費。 特此告知。

發布時間：2024-02-12 12:42

春節出遊超敗興！數百旅客參加國內旅行團前往越南富國島度假，不料卻因地接出問題慘被丟包，更被要求自付720美元才能繼續行程。旅行社已採取行動安置旅客，品保協會則表示，發生狀況時，請向當地旅行社索取繳交費用收據等相關支付證明，回台灣後，可向旅行業品保協會提出旅遊糾紛調解。

200名台灣旅客參加年代旅遊越南團遊富國島，大年初一（2月10日）乘興而去，卻被當地接待旅行社要求，替台灣旅行社支付720美元（約新台幣2.25萬）旅費，方能繼續行程，回台灣再向原旅行社索賠，不支付者則被丟包，後續行程全得靠自己。

自由時報報導，年代旅遊總經理林大鈞受訪指出，該團行程為5天，團費5萬元，昨晚得知發生旅客被丟包，初步了解是4間地接中的１間揚言跟旅客討錢，旅行社已緊急洽請其他地接協助安置旅客到飯店，目前行程照舊。正在了解旅客被要求自費飛回台灣一事。

林大鈞強調，受影響的團為單一個案，後續的團都會正常出發走行程，旅客權益不會受影響，請旅客們安心。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，若旅客遇到相關旅遊權益受損情況，請向當地旅行社索取繳交費用收據等相關支付證明，回台灣後，可向旅行業品保協會提出旅遊糾紛調解，若需動用到旅行業履約保證保險，協會也會協助請領。
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