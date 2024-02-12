台北市民運動有好康！4萬份1500元抵用金、200萬好禮抽獎等你拿

過年大魚大肉該運動了？台北市政府體育局「U-Sport臺北樂運動」計畫優惠再升級，不僅將發出4萬份的1500元運動抵用金，且適用範圍擴大至民間健身房、運動教室等民營場館，另外今年加碼推出2次抽獎活動，總價高達200萬元好禮大方送，歡迎市民踴躍動、賺更多，藉此建立規律運動習慣。

為推廣全民運動，台北市政府體育局去年推出「U-Sport臺北樂運動」試辦計畫，於各運動中心祭出U幣享優惠，今年更推出U-Sport計畫升級版，預計將發出4萬份1500元運動抵用金，適用場域從原有的12區運動中心、學校等公營運動場館，擴大至民營的健身房、瑜伽或舞蹈教室、各項運動場館等，且不僅可折抵入場費，還可用於場地租借、購買課程等，提供市民們更多元、近便的運動選擇。

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此外，今年除延續運動集點賺U幣活動，還再祭出加碼，凡在期限內運動達一定次數，即可按比例額外獲得更多U幣，而體育局今年還規劃2次抽獎活動，獎品市價總額高達200萬元，若運動累計達一定次數，即可再多獲得抽獎機會。「U-Sport臺北樂運動」計畫將持續至今年底，歡迎民眾踴躍加入，不僅透過運動賺好康，更藉此建立規律運動習慣、養成健康生活態度。「U-Sport臺北樂運動」活動資訊詳見官網https://usport.gov.taipei/。

臺北市體育局王泓翔局長表示，北市規律運動人口比例約為37.4％，市長蔣萬安上任後將目標設定至40％，而根據數據分析顯示，扣除在學校規律運動的學生及有較多充裕時間的退休族外，正在職場打拚的23至64歲中壯年規律運動比例明顯偏低，30至34歲年齡層規律運動比例更僅15.6％，因此體育局祭出多元優惠方案，以U-Sport計畫激勵上班族們逐漸養成運動習慣。