不再隱瞞！美國國防部長又住院　後續出行計畫影響未知

美國五角大廈發言人表示，國防部長奧斯汀11日因膀胱出現緊急症狀再度入院，並將職務移交國防部副部長希克斯。奧斯汀前兩個月都曾隱瞞住院事實，未向總統拜登披露，遭到跨黨派議員批評。

70 歲的奧斯汀（Lloyd Austin）為僅次於美國總統拜登（Joe Biden）的三軍指揮，今年初因非緊急手術引發併發症住院，一度進出加護病房，白宮方面卻一無所知，直到1月10日拜登才知道奧斯汀罹患前列腺癌，令朝野譁然，包括川普在內許多共和黨人士要求奧斯汀下台，奧斯汀公開道歉，拜登則表示奧斯汀確實有過失，但仍對他給予信任，不打算換人防長。

路透社報導，五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）在聲明中指出，奧斯汀11日因膀胱出現緊急症狀，被隨扈送到華特里德國家軍事醫學中心進行檢查，並將辦公室職務移交國防部副部長希克斯。五角大廈這次動作迅速，似乎決意避免之前的爭議重演。

奧斯汀的爭議不只這樁，目前有三項不同的調查圍繞這位防長展開，其中一項是由五角大廈監察長辦公室，該辦公室主責監督軍隊浪費、詐欺與濫用職權行為。眾議院軍事委員會共和黨主席羅傑斯（Mike Rogers）已要求奧斯汀就秘密住院一事出庭作證。

奧斯汀原定於14日前往比利時布魯塞爾參加烏克蘭國防聯絡小組會議，目前尚不清楚其住院是否將影響後續出行計畫。