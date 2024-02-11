高雄男吃花枝丸噎到不治 避免憾事快溫習哈姆立克法

過年傳出憾事，高雄一名 47 歲男子吃花枝丸噎到，送醫急救仍不治，提醒民眾複習一下哈姆立克急救法流程，若親友不慎堵住食道，或能救回一條小命。

根據中央社，高雄三民區林姓男子，11 日在家中聚餐時，不幸被花枝丸噎到，警消中午獲報，抵達現場時，男子已呈現到院前心肺功能停止（OHCA），失去呼吸心跳，送醫搶救仍回天乏術。

提醒民眾，若遇異物梗塞，切勿慌張，先判斷對方為輕度梗塞或重度梗塞，再依哈姆立克法施救。

根據台北市消防局，若患者因輕度哽塞而用力咳嗽，勿干擾其自發性的咳嗽和用力呼吸。若患者出現重度梗塞，如咳嗽聲音逐漸微弱或咳不出聲、呼吸更加困難甚至不能呼吸、吸氣時有高頻率的喘鳴聲、皮膚呈現青紫色、不能說話或全身軟弱等症狀，甚至可能將兩手掐住自己的脖子時，就該介入急救。

患者重度哽塞且意識清醒時：

先詢問：「噎到了嗎？」 若對方點頭或無法說話，應站在其身後，站穩弓箭步，前腳置於病人兩腿之間。 一手握拳（大拇指與食指形成拳眼朝向病人腹部）貼放於上腹正中線，稍高於肚臍的位置，另一手則環抱病人腹部並握住自己的拳頭。 雙手用力向病人的後上方瞬間快速重複推擠。 如病人為孕婦或肥胖者，環抱位置可上移至胸骨與兩乳頭連線交會處。

如重度哽塞且意識不清癱軟時，請依影片教學施救：