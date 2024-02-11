自己的糞便自己清 聖母峰登山客須自行將排泄物帶下山

要攀登世界最高峰聖母峰（珠穆朗瑪峰），是體力與毅力的挑戰，也是公德心的試煉。尼泊爾帕桑拉姆（Pasang Lhamu）自治市宣布，未來想登頂的人，必須收拾好自己的排泄物，下山還得出示檢查。

BBC 報導，在登山季，喜馬拉雅山山客多數時間會待在基地營適應高度，此地有專設的帳篷「茅廁」，內有桶子供排便使用。但當山客開始攻頂之路，排泄就成了一大問題。

一般人會挖洞埋便，但隨著海拔升高，有的地點積雪不足，難以掩埋，山客只能以天為幕，就地解決，導致遍地「黃金」，有人因此抱恙。有關當局表示，這已影響形象，忍無可忍。

根據非政府組織薩加瑪塔汙染控制委員會（Sagarmatha Pollution Control Committee，SPCC），聖母峰成了全球最高垃圾場，估計 1 號營（山腳）與 4 號營之間，至少遍佈了 3 噸人類排遺。其中，半數是在 4 號營，也就是南坳（South Col）。

根據嚮導 Stephan Keck，海拔 7,906 公尺的南坳，是攀登聖母峰與洛子峰的必經之處，風速大，冰雪少，人類糞便觸目可及，又稱「露天廁所」。

在當局指示下，SPCC 已從美國採購了 8,000 個集便袋，3 月登山季開始後，約可供 400 名山客與 800 名嚮導使用。袋子內有化學物質、粉狀物等，可使糞便固化、消除臭味。

山客一天通常排 250 克糞便，約花 2 周時間攀頂。以此頻率計算，欲攀聖母峰與洛子峰的人，每人得在基地營買 2 個集便袋，一個可用 5 至 6 次。為了確實執行，登山客回程必須「開袋檢查」。

事實上，尼泊爾政府過去不是沒有祭出登山規定，卻未確切執行。為了改善行政效能，官方將設立聯絡處，確保萬事皆按規定辦理，包括檢查便便。