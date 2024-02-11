大西洋重要洋流系統瀕臨崩潰 「明天過後」將成現實？

洋流對全球生態性穩定有著極為重要的影響，當這個循環系統減弱甚至是停止，將產生難以預估的嚴重後果。然而，由於全球氣候變遷、氣候逐漸變暖造成多於預期的冰山、冰川融化，從赤道沿著大西洋循環至北極海地區的大西洋經向翻轉環流（AMOC）正在逐步減弱，並可能導致整個循環崩潰。

大西洋經向翻轉環流（AMOC）又被稱為溫鹽環流。台灣科技媒體中心引述台大學海洋研究所特聘教授暨海洋中心主任曾于恒說法，這是一種「透過海水溫度和鹽度驅動的全球洋流循環系統」。藉由洋流的流動，可以把赤道較暖的海水送至高緯度地區，並透過「深層循環」的方式形成一個循環，調節各地溫度與濕度。

然而，據《衛報》報導，這個大西洋重要的洋流，正處於減速的狀態，若是環流減弱至難以平衡高低溫海水，全球氣候驟變將無可避免，而且更糟的是，這個變化已來到「臨界點」。

研究顯示，由於格陵蘭冰山及北極冰架融水的速度快過預期，將大量淡水注入到系統內，南方鹹度與溫度較高的海水因而難以維持下沉速度，減緩了整個循環。

這個現象甚至早在2021年就已有跡象，當時科學家發現AMOC循環速度達到1,600年以來最慢，相較1950年減緩15%，這讓研究團隊不得不開始評估整個系統崩潰的最糟情況。

雖然現階段並無法斷定會造成多嚴重的後果，不過大概可以預期，北美、歐洲地區會因為無法獲得低緯地區送來的水氣與熱能，而導致溫度急遽下降，其發生速度將會快到人類無法妥善因應。

另一方面，低緯地區無法送出水氣與熱能，則會導致極端氣候頻率進一步上升，海平面上升的幅度更可能超過1公尺，而亞馬遜等雨林地區則可能面臨乾濕季倒轉，直接摧毀已十分脆弱的生態系統。

雖然就算發生也不至於會像電影「明天過後」呈現得那麼誇張，但是因為其發生速度將會是一瞬間，人類將很難做出任何有效的因應措施。

荷蘭烏特勒支大學 （Utrecht University）學者René van Westen表示，實在很難想像臨界點會這麼快來臨，現在也無從確定會發生在明年或是下個世紀，不過一旦發生，無疑將成為人類歷史上難以扭轉的一天。