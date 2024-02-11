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無力抵抗民兵攻勢 緬甸軍政府頒布「全民皆兵」規定

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/11 17:58
2023年11月23日，與緬甸軍政府對抗的德昂民族解放軍。（圖／路透社Stringer）

2023年11月23日，與緬甸軍政府對抗的德昂民族解放軍。（圖／路透社Stringer）

由於難以持續與地方民兵對抗，緬甸軍政府於昨（10）日宣布新的「全民皆兵」徵兵制度，要求18至35歲的男性及18到27歲的女性，皆須服最多2年的兵役，且若宣布進入國家緊急狀態，這役期還可以再延長。此舉顯露出軍政府的兵力不足，且在各個戰線皆無法獲得優勢的窘境。

事實上，自2021年軍方再次自民選政府奪權後，部分本來就正與政府對抗中的民兵，如又被稱為「果敢同盟軍」的緬甸民族民主同盟軍（MNDAA），以及緬北聯合陣線的若開軍、少數民族組成的若開羅興亞救世軍、克欽獨立軍、庫基民族軍等民應勢力開始合流，遙相呼應對軍政府軍隊發起攻擊，令其疲於奔命。

2023年10月，果敢同盟軍為首的三支反抗軍在北部少數民族組成複雜的北部撣邦（Shan State）地區發起大規模攻勢，成功擊潰軍政府部隊，攻佔撣邦第一特區（果敢）的首府老街（Laukkai），睽違近15年再次進駐該地，重挫軍方勢力。

除了北部戰線以外，各地零星的民兵游擊戰也令軍政府苦不堪言。據路透社報導，由於緬甸國防軍已無法讓民眾自願從軍，才出此下策，相當於用強拉人的方式，迫使非戰鬥人員前往前線。除了一般男性與女性外，45歲以下的醫生、醫療人員也須服義務役3年。

相關法規並非首次出現，因為早在2010年，緬甸政府就已通過義務役兵役的法規，然而執行力度一直不強，直到最近才又被軍政府翻出來，那些拒絕服役者將面臨高達5年的有期徒刑。
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民兵

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更新時間 : 2024-02-11 20:56 GMT+08:00

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