北韓也正關注第4次工業革命　發展AI、VR、無人機等技術

被國際社會孤立的北韓，現在也正試圖跟上世界潮流，關注著第4次工業革命的相關技術，並將這些技術用於各領域發展。

韓聯社報導，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」去年12月題為「現代教育技術的發展趨勢」報導中提及，「世界性的科學技術競爭正在激烈展開，將人工智慧應用於教育中的研究正在深化，虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）正被廣泛使用中」。

北韓中央廣播去年11月也介紹，人工智慧（AI）正在快速發展中，積極將其活用於生活各領域，也有許多國家正將AI應用於農業，增加產量。

韓聯社指出，北韓於官媒向民眾介紹這項新技術，代表著北韓正在教育、農業等對體制不會產生威脅的領域上尋求技術擴張。

另外，也有專家觀察到北韓將第4次工業革命技術，利用於軍事目的或原子能領域。

詹姆士馬丁禁止核擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies，CNS）研究員金赫（音譯）曾刊登「北韓的人工智慧研究：民間及適用軍事的潛力」，報告書裡寫道，2022年北韓某學術刊物曾刊登一項應用AI的「戰爭模擬遊戲」的研究內容。

北韓科學家們也曾在科學雜誌上發表一項研究內容，利用機器學習（machine learning，ML），優化發電用核反應原子輕水反應爐（Pressurized Water Reactor, PWR）管理。

另外，虛擬實境（VR）也經常被北韓媒體提及，去年11月北韓中央電視台還報導，北韓學術界和企業合作開發了可利用虛擬實境體驗歷史、文化的節目，據推測，北韓使用VR技術的人並不少。

無人機部分，北韓在2022年12月26日出動了5架北韓製無人機，於南韓領空飛行了約5個小時，也曾公開疑似模仿美國MQ-9「死神」武裝無人機的北韓自製無人機。

根據聯合國安理會對北韓的制裁，與北韓在科學上的合作仍被禁止，但因人工智慧等新技術可透過無形的方式傳播，北韓可輕易地接觸到。

金赫表示，為防止有人私下與北韓合作，監控這類活動很重要，若有必要，應在學術界和民間採取措施，以減少違反制裁的潛在風險（如北韓派間諜隱藏身分接近學習技術等）。