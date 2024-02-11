不滿NATO軍事支出太少 川普：會鼓勵俄國攻擊盟國

二度問鼎白宮的川普（Donald Trump），再出驚人之語。多次揚言要退出北大西洋公約組織（北約，NATO）的他，10 日直言不諱地說，若盟國不增加軍事預算，他將袖手旁觀俄羅斯的侵略舉動。

路透社、CNN報導，川普 10 日在南卡羅納州的一場造勢活動中，分享了過去與北約領袖的會議內容。他說道，當時有個「大國」總統問及，「若我們沒付帳單，但被俄國攻擊，你會保護我們嗎？」川普直截了當地說，「我不會出兵馳援。我會鼓勵他們想幹嘛就幹嘛。你該出錢就得出錢。」

根據北約第五條規定，「一方有難，八方支援。」原則上只要有一國遭受攻擊，其他成員就必須協防。對於許多北約國家成員國防預算未能增加至 GDP 的 2%，讓美國承擔防禦重任，川普已多次表示不滿，威脅要退出組織。這次的說法，是他迄今最明確的表態，亦即一旦他當選，可能會坐視俄國進犯盟國。

被問及此事時，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）表示，鼓勵嗜殺的政權侵略盟友，簡直是聞所未聞，腦子進水，更威脅了美國國家安全、全球穩定與國內經濟。

隨著川普來勢洶洶，部分民調都領先拜登（Joe Biden），歐洲國家擔憂，若他在 11 月大選中勝出，恐危及美國對 NATO 的承諾。不過，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）倒是不那麼悲觀。他上個月表示，不認為川普上任後會影響美國對北約出力。他強調，盟國已陸續增加國防支出，在軍事貢獻上，正朝著正確的方向前進。