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聽的不是音樂，是青春 日本再掀卡帶懷舊潮

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/11 14:57
東京Waltz唱片行販售卡帶（圖／Waltz唱片行<a href="https://www.instagram.com/waltz_tokyo_japan/" target="_blank">Instagram</a>）

東京Waltz唱片行販售卡帶（圖／Waltz唱片行Instagram

當數位串流主宰音樂市場，還記得 80 年代風靡一時的類比訊號卡式錄音帶嗎？日本現在掀起了一股卡帶復興潮，年輕人大感新奇，中年人則是洋溢懷舊之情，復古的裝置，帶著的是特有的溫醇飽滿音質。

日經亞洲報導，這股復古潮，可見於東京幾大唱片行，大如連鎖唱片行淘兒唱片（Tower Records），小如專賣店 Waltz。從青少年到 50 多歲的族群，都是卡帶客群，以 30 多歲為主，還有不少外籍人士，多的是從未見識過卡帶風光的世代。

去年 9 月，淘兒唱片澀谷店就擴增了卡帶專區，品項高達 3,000 種，是過去的 6 倍，新舊均有。黑膠唱片從不缺鐵粉，但卡帶平均只要 1,000 日圓（新台幣 210 元），以類比形式的音樂而言，錄音帶價錢比黑膠親民多了。

除了價格，錄音膠捲特有的溫暖音色，以及能實體「擁有」這點，都是數位音樂形式無法滿足的。許多歌手看準錄音帶熱潮再起，也紛紛推出卡帶版新曲，讓這原本只著重二手舊貨的市場，再添新妝。

應運而生的，是新式卡帶播放器。東芝生活家電（Toshiba Lifestyle）去年 6 月推出了復刻版行動卡帶播放器，加上無線耳機設計，造型懷舊，功能新穎，滿足年輕世代的需求。

這股音樂風也吹到了時尚界。有的服飾品牌開始以卡帶取代時裝走秀邀請函，或作為紀念品贈送，讓錄音帶隨著時代演進，演繹出不同表情。
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更新時間 : 2024-02-11 20:55 GMT+08:00

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