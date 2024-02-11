春節連假台北漫遊 走春賞燈5遊程

迎接農曆春節連假，台北市觀光傳播局推薦「樂遊台北」4 條遊程和台北燈節期間限定遊程，從白石湖採草莓、陽明山賞花、南港山縱走、剝皮寮懷舊之旅到燈節「龍躍光城」，邀旅客新春「龍」來台北。

這 5 大遊程路線都有屬於自己的故事，不論是豐沛生態系、礦業情懷、米古道、廟宇文化，或燈節限定的北門光雕等，內容豐富多元，鼓勵遊客以步行、自行車或大眾交通工具漫遊。

龍年 5 條遊程推薦如下：

一、採果：「莓好春日親子遊」：碧山巖開漳聖王廟→白石湖吊橋→白石湖同心池→夫妻樹→白石湖休閒農業區→甜水鴛鴦湖→大崙頭尾山親山步道→碧湖公園→內湖737商圈

二、賞花：「賞花景點，陽明山經典」：陽明山國家公園_花鐘→陽明書屋→水車寮步道→竹子湖→竹子湖餐廳→小油坑遊憩區→擎天崗→士林夜市商圈（士林慈諴宮）

三、親山：「親山步道，南港山縱走」：中華科技大學→南港山縱走親山步道（九五峰、姆指山、六巨石、象山攝手平台）→象山親山步道→和興炭坑→糶米古道→吳興商圈或信義商圈

四、祈福：「百年古蹟文化城，剝皮寮懷舊之旅」：日善（防空洞）公園→糖廍文化園區→艋舺龍山寺→青草巷（西昌街）→剝皮寮歷史街區→東三水街市場（新富市場、新富町文化市場）→龍山文創基地→廣州街觀光夜市→華西街觀光夜市

五、2024 台北燈節限定－臺北悠遊行「悠慢步調愜意輕旅」：捷運龍山寺站→剝皮寮歷史街區→龍山寺→捷運西門站→西本願寺→八拾捌茶輪番所→台北燈節西門展區（主燈、龍舞台、中山堂廣場）→台北燈節中華路展區（中華路兩側）→台北燈節北門展區（北門光雕、台北記憶倉庫）

更多台北旅遊遊程推薦，可至台北旅遊網「樂遊台北」專區查詢。



內湖草莓園（圖／台北觀傳局）