【殺人者的購物中心】金慧峻最喜歡的同劇演員、最耗盡體力的一場戲為何？

韓劇「殺人者的購物中心」於這週三完結，金慧峻在接受韓媒採訪時，透露自己在拍攝前做了哪些準備、自己在劇中最喜歡的演員，以及讓他最耗盡體力的場面等等。

金慧峻表示，對於鄭智安一角，她做了許多研究，例如鄭智安遇到某些特別的事件時，智安會突然有所醒悟，她特別著墨在如何展現出智安現在與過去不同的面貌。

每當鄭智安遇到困難，總是會傳出鄭進灣「聽好了，鄭智安」的各種叮嚀，金慧峻也以此為基礎，刻畫出階段性成長的鄭智安，在每階段的呼吸、速度、視線等方面都進行微調，因為不可能每一次的領悟都是相同的。

在第一次閱讀劇本時，他以為智安和進灣單純是互相冷嘲熱諷的叔叔、姪女關係，但在和李棟旭討論後，才領悟到並不是單純打打鬧鬧的關係，而是帶有著親密感。

至於與殺手們的動作戲，金慧峻表示，他在拍攝前就開始上動作學校，從基本的體力訓練開始，除了練槍以外，也練習了以泰拳為基礎的武術，但後來發現在動作學校學的有限，後來就和飾演把信的金民一起到泰拳道場學習。

提及第3集中，智安向把信學習泰拳的場面，金慧峻說，那些場面是在初期拍攝的，實際拍攝時間長達3至4天，是她非常喜歡的部分，她和金民也累積了如同真正的師生般的感情，也產生了戰友情誼。

讓金慧峻感到最累的一場戲，則是第5集被裴正民（朴智斌 飾）綁在椅子上後，在椅子上攻擊正民的場面，不僅拍了許多take（次），還要拼命地推椅子、在地上滾，用盡了全身的力氣，也到了她能承受的極限，抱著「這個做完就要死了」的心情盡全力做完。

至於在拍攝這齣戲的過程，金慧峻最親近的演員即為飾演敏慧的金海娜。金慧峻說，金海娜是她在現場唯一遇到的女生，除了一起上過動作學校，拍攝過程也有許多可以對話的機會，讓他們親近了許多，對金慧峻來說，金海娜是她最大的禮物，也成了她最喜歡的姊姊。