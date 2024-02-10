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辦公室沒隱私？AI 監控員工聊天、分析「情緒」 歐美大公司紛採用

員工監控 AI 是繼 ChatGPT 聊天機器人後，在過去一年中迅速擴大的 AI 市場。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2024/02/10 17:56
員工在AI分析系統地監控下，恐隱私全無（圖／Pexels<a href="https://www.pexels.com/zh-tw/@thisisengineering/" rel="nofollow">ThisIsEngineering</a>）

員工在AI分析系統地監控下，恐隱私全無（圖／PexelsThisIsEngineering

AI 技術無所不在，如今更被沃爾瑪、達美航空、星巴克及雀巢等大型歐美公司運用於分析員工資訊，追蹤情緒。專家憂慮這項技術侵害個人隱私，並可能造成職場寒蟬效應。

CNBC報導，美國新創公司 Aware 運用 AI 技術，協助企業監控員工聊天內容，聯合創始人兼首席執行官傑夫舒曼（Jeff Schumann）表示，AI 可以協助公司「了解溝通中存在的風險」，即時了解員工的情緒，以及特定年齡層或地區員工對企業新政策、行銷活動的反應。

當企業開始使用 Aware 的 AI 分析工具時，需要大約兩週來訓練模型分析員工資訊、瞭解互動模式。傑夫舒曼指出，Aware 的 AI 模型可以閱讀文本以及處理圖像，還可識別霸凌、騷擾、歧視、色情、裸露等行徑。

儘管宣稱分析工具不具備標記單一員工姓名的功能，傑夫舒曼也指出，若出現極端威脅或企業預先設定的其他風險行為時，單獨的電子發現工具可以做到。

員工監控 AI 是繼 ChatGPT 聊天機器人後，在過去一年中迅速擴大的 AI 市場。在過去五年裡，Aware的年平均收入增長了150%。該公司的資料存儲庫包含約 65 億條資訊，也就是 300 多萬名員工共約 200 億次個人互動。

紐約大學AI現代研究所（AI Now Institute）執行主任卡克（Amba Kak）表示，對使用 AI 來幫助認定何為危險行為表示擔憂。卡克指出，這會對人們在工作場所的言行產生寒蟬效應，她強調這並非針對 Aware 的技術，而是這項議題既涉及勞工權益，也涉及隱私問題。

AI 問責非營利組織 「人道智慧」（Humane Intelligence）的聯合創始人威廉姆斯（Jutta Williams）談及員工監控 AI 此議題時擔憂，這將成為一種「思想犯罪」，而她從未見過像這樣把人當成庫存對待的方式。
AI
AI員工監控
隱私
勞工權益
員工情緒

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