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【當 AI 決策外交軍事】美國研究：傾向加劇衝突 為世界和平投核彈

隨著世界各國在軍事行動中更多地採用 AI ，負責任開發與管理 AI 成外交軍事重要課題。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/10 16:15
圖為迦薩戰爭以色列軍隊進攻場景（圖／路透社）

圖為迦薩戰爭以色列軍隊進攻場景（圖／路透社）

AI 當紅安全成隱患 ，近期一項美國研究揭示，AI 運用於外交政策決策中的潛在風險，包括面對衝突傾向以軍事升級而非和平手法解決問題，例如在戰爭模擬中選擇向俄國、中國甚至美國投擲核彈來維護世界和平。

第一郵報報導，該項研究由美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）、史丹佛大學（ Stanford University）東北大學（Northeastern University）以及胡佛戰爭遊戲與危機模擬計畫的研究員共同完成，深入探討 AI 模型在模擬戰爭場景中做為主要決策者的行為。

研究人員針對 Anthropic 和 Meta 的 AI 模型進行詳細研究，OpenAI 的 GPT-3.5 和 GPT-4 作為衝突升級（包括核戰爭）的主角。令人不安的是，AI 模型越來越傾向於突發與不可預測的升級，這往往導致軍事緊張局勢加劇，在極端情形下，甚至動用核武。

研究人員認為，這些由 AI 驅動的局勢反映了「軍備競賽」的情景，助長了軍事投資，加劇了衝突。尤其令人震驚的是，GPT-4為模擬場景中鼓吹核戰提供了理由，包括「我只是想讓世界和平」、「有人說應該解除核武，有人則喜歡擺出姿態。我們有核武！讓我們使用它！」這些言論讓研究者相當關切，他們將 AI 的推理類比為種族滅絕獨裁者的推理。

儘管 OpenAI 堅持開發 AI 來改善人類生活，然而研究揭示出的問題卻讓人開始懷疑，這些 AI 模型的行為是否符合其使命。批評者認為，也許這些 AI 系統中的訓練資料無意間影響了它們以軍國主義來解決問題的傾向。

然而 AI 被運用於軍事目的並非空穴來風。媒體報導，美國五角大廈正利用「機密及數據」進行 AI 實驗。軍方考慮在不久後的將來部署 AI ，這引發了人們對衝突升級速度加快的擔憂。與此同時， AI 無人機的出現進一步凸顯，AI 技術與現代戰爭的日益結合，將科技高層們捲入一場疑似正在升級的軍備競賽。

隨著世界各國在軍事行動中更多地採用 AI ，這項研究也提醒世人，負責任地開發與管理 AI 以降低衝突急遽升級的風險的重要性。
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