巴基斯坦國會大選水很深 朝野兩黨皆自行宣布當選

巴基斯坦國會大選於本（2）月8日舉行，然而過程並不順利，除了選舉當天發生民兵恐怖攻擊導致至少12人喪生外，最後結果還延遲發表，甚至出現兩個候選人都分別自行宣佈勝選的弔詭狀況。

事實上，本次大選除了三度擔任總理的夏立夫（Nawaz Sharif）及其所屬的政黨巴基斯坦穆斯林聯盟（PML-N）參選外，還有一名「地下參選人」，那就是同樣曾擔任過總理的汗（Imran Khan）。

汗雖然在今（2024）年1月因涉嫌洩露國家機密被判處10年有期徒刑，且正在服刑當中，但本次多名獨立參選人皆受到其支持，並作為其政治盟友參選。

也因此，在巴基斯坦國會的265席中，雖然PML-N在取得69席的情形下，成為國會中獲得最多票的單一政黨，與汗有直接、間接盟友關係的政黨及獨立參選人卻有98人當選，因此將這些票數合併或分開計算會得到截然不同的兩個選舉結果，這也不難理解為什麼雙方都自行宣布當選的原因。

由於並未取得過半席次，就算PML-N能主導組閣，也將需要與其他派系共商合作可能性才能組成能有效運作的聯合政府。對此夏利夫表示，作為取得最多席次的政黨，PML-N有義務帶領深陷漩渦中的國家回到正軌，他尊重所有獨立候選人及政黨取得的票數，並邀請他們一起坐下來討論怎麼替千瘡百孔的國家療傷。

而在汗這一方，其支持者及政黨相關人士將先前往獄中商量未來發展，不過由於巴基斯坦選舉制度複雜，部分國會席次會依照政黨取得的票數，依照比例分配進行分配，再加上獨立參選人並不能主導組閣，甚至還有允許獨立參選人在選後才加入其他政黨的相關規定，因此整體的政治局勢不前仍說不準。

據《路透社》報導，分析認為，一個極為零碎的聯合政府將會是不穩定及弱勢的集合體，而最大的輸家則是曾承諾要讓選舉順利舉行的巴基斯坦軍方；而英國、美國等國家也擔心，選舉曝露出巴基斯坦社會極度分歧的現實，可以想見的是，在國會畸零化的狀況下，將進一步激化政治與社會的不穩定。