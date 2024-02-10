法農夫抗議蔓延全歐 多國拖拉機「圍城」抗議歐盟綠能新政

繼法國農民用拖拉機包圍大城市周遭道路以抗議法國政府農業政策並獲得政府讓步後，歐盟各國的農夫也得到鼓舞，德國、波蘭、匈牙利、西班牙與比利時等國都湧現抗議的人潮，但是雖然上街的都是農民，大家不滿的點雖然不完全相同，核心都是針對歐盟的綠色轉型政策。

在烏克蘭鄰國波蘭與匈牙利兩國，農民的抗議主要是針對俄烏戰爭爆發後，歐盟解除烏克蘭農產品的進口限制，導致低廉的烏克蘭糧食大量進入歐盟，農產品價格迅速被壓低，地方農業因生產規模較小而難以與傾銷品競爭；一名匈牙利農夫指出，在將所有補貼、補助納入考量後，平均每公頃損失高達300歐元，中型農場受害最嚴重。

光是在波蘭第五大城市波茲南（Poznan）就有6000名農夫上街，並引燃爆竹、傾倒農業廢料，而北部城市比得哥什（Bydgoszcz）則有農夫將稻草與歐盟旗幟點燃，象徵對歐盟農業政策的不滿，同時試圖闖入地區政府建築，不過被警察阻止；在與烏克蘭城市利沃夫（Lviv）遙相對望的波蘭小鎮梅迪卡（Medyka），道路也受到抗議者的封鎖。

在比利時，大約600名農夫前往歐盟領導人們正召開工業會議的城市詹克（Genk）表達立場，一名比利時酪農Wim Kwanten接受地方電視台VRT訪問時指出，農業領域目前已是氣候與環境目標的「人質」，農夫們想要的，只是一個公平的競爭環境。

事實上，為了降低農業對環境的影響，歐盟在其「綠色新政」（Green Deal）中確實針對農業的污染、碳排放作出了更多規範，這包括完全禁用殺蟲劑、逐步減少農用柴油等高碳排燃油的補貼，以及要求農夫必須撥出一定面積農地實行輪作休耕等，這些措施大幅增加了農耕的成本。 再加上碰到俄烏戰爭造成的燃油價格高漲、通貨膨脹惡化等問題，本就屬於低獲利產業的農業苦不堪言，最後引爆了長久的積怨，才導致這次的全歐規模抗議。

另一方面，疑歐論的極右派政黨也利用此一機會煽動民眾對歐盟的不滿情緒，並藉此獲得大量支持者，雖然歐盟已在進行政策調整，不過若無法妥善解決此一危機，可能會讓極右派再下一城，加深歐盟內部的歧異。