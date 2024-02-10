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【台糖瘦肉精風波】行政院：累計705件檢體未驗出 僅台中單一個案

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/10 12:03
台糖梅花肉爆出瘦肉精風波後，台中市政府食品藥物安全處人員前往抽驗商品（圖／中央社）

台糖梅花肉爆出瘦肉精風波後，台中市政府食品藥物安全處人員前往抽驗商品（圖／中央社）

台糖一包梅花肉產品驗出含微量瘦肉精「西布特羅」，後續引發擴大檢驗與產品下架等風波。農業部今（10）日新增完成肉品市場豬毛檢驗80件，並未檢驗出乙型受體素（瘦肉精），3到9日共驗633件皆無檢出。行政院則公布，目前累計705件樣品皆未檢出。

台中市衛生單位至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗台糖豬肉產品，從1包梅花肉檢出低劑量西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm，引發是個案還是多件流串台灣的疑慮。

農業部自2日開始啟動多面向監測，農業部動植物防疫檢疫署長邱垂章4日指出，45件樣品並未檢出乙型受體素，然而台中市府和食藥署6日同步啟動複驗，7日複驗結果確定檢出「西布特羅」。行政院啟動擴大採檢，截至9日止，累計檢驗705件樣品，皆未檢出乙型受體素。

農業部今日指出，繼3日至8日累計完成553件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）檢驗，皆未檢出乙型受體素，今天新增完成肉品市場豬毛樣品檢測結果80件，皆未檢出乙型受體素。因此從3日至9日間，農業部累計完成633件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）檢驗，皆未檢出乙型受體素。

農業部重申，從2日起啟動回溯機制後，已針對台糖所有10家在養肉豬場豬隻血清、毛髮和飼料與供應台糖的飼料廠2家採樣，皆未檢出乙型受體素。同批肉品農業部也已送驗4件，皆未檢出乙型受體素。

行政院今日則表示，經清查國內豬肉供應鏈，9日新增肉品市場抽驗80件檢體，均未檢出乙型受體素；除了中市府抽驗的單一樣品檢體驗出西布特羅外，累計檢驗705件樣品皆未檢出乙型受體素。

行政院還指出，目前該批次檢出的其餘豬肉7件也都未檢出西布特羅，台糖公司擬將已下架同批次產品全部送驗，同時，檢驗上市前與上市後共計705件樣品均未檢出，清查國內豬肉供應鏈尚無風險。
台糖梅花肉片
西布特羅

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更新時間 : 2024-02-10 14:13 GMT+08:00

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