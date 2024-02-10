白宮否認拜登「記憶門」　賀錦麗駁斥報告內容出自「政治動機」

日前一份針對現任總統拜登家中發現機密文件的司法特別調查報告，就高齡 81 歲的拜登記憶不佳提出種種證據，副總統賀錦麗抨擊該份報告明顯出於「政治動機」。白宮方面則質疑，撰寫報告的共和黨籍特別檢察官受到政治影響。

路透社報導，該份報告出自特別檢察官羅伯特·許（Robert Hur）之手，他曾在川普（Donald Trump）政府期間的於馬里蘭州擔任檢察官，也是在該州註冊的共和黨人。他對拜登家中發現機密文件一事進行長達15個月的調查後，於報告中表示，由於拜登態度相當配合且「考量其記憶力狀況」，檢調不會進行究責。

今年 11 月美國即將進行總統大選，這份報告無疑引發選舉爭議，並加劇外界對拜登（Joe Biden）高齡治國的質疑。

白宮法律顧問辦公室發言人薩姆斯（Ian Sams）與白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）抨擊該份報告，並對其動機提出質疑。尚皮耶表示，「不認為報告中這部分內容（關於拜登記憶力）是真實的」；薩姆斯則「否認這是事實」。

薩姆斯暗示，羅伯特·許可能受到了政治影響。他認為在一個高壓的環境中，作為史上首位不起訴任何人的特別檢察官，會面臨批評，可能需要發表聲明說點什麼，但說拜登不記得兒子的逝世日期「實在太過分」。

副總統賀錦麗被問及此事則急忙為拜登辯護，稱拜登在那份報告中的言行舉止，與其在白宮的表現不符，認為報告說法「（顯然）是出於政治動機。」

事實不是只有拜登認錯人引發外界質疑，拜登的共和黨競爭對手川普也已 77 歲，他先前才把共和黨內提名競爭者、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）與民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搞混。

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