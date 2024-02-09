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春節放鞭炮恐傷荷包 孩童單獨施放、販售沖天炮等給兒童皆可罰 最高罰15萬

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/09 17:24
鞭炮示意圖。（圖／pixabay）

鞭炮示意圖。（圖／pixabay）

春節期間不少民眾會施放爆竹煙火，增添過年的氣氛，台北市政府消防局呼籲大家，在施放前一定要特別注意爆竹煙火施放安全的相關規定，更不可以讓12歲以下兒童單獨施放，以免受罰。

消防局表示，專業爆竹煙火必須經過申請，才可以施放；而民眾在市面上可以買到的是一般爆竹煙火，購買時一定要確認有無張貼認可標示。

另外在施放前也要特別留意包裝上標示的「煙火類別」、「使用說明」及「安全距離」等事項，應依其安全標示及限制進行施放，例如「飛行類」的如沖天炮至少有10公尺以上的安全距離、而「升空類」的也有20公尺的距離，如果施放時未依照使用說明，可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

另外依「爆竹煙火管理條例」及「台北市爆竹煙火施放管制辦法」禁止於加油（氣）站、瓦斯行、高速公路、大眾捷運系統及高架道路、古蹟、醫院、護理之家、產後護理機構及老人福利機構等場所及基地範圍內燃放爆竹煙火。

消防局也特別提醒家長，12歲以下兒童施放爆竹煙火時，應由父母、監護人或其他實際照顧兒童之人陪同，若無陪伴，家長或監護人最高可以罰1萬5千元罰鍰；且升空類、飛行類、摔炮類的一般爆竹煙火是禁止兒童施放的，販賣商若是販售上述3類爆竹給兒童，也會處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
鞭炮
農曆春節
兒童

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