【美國總統大選】川普共和黨初選再下兩州　大法官有意撤科州、緬州初選禁令

美國前總統川普重返白宮之路在 8 日變得越發明確，先是拿下美屬維京群島共和黨初選，又獲得內華達州共和黨團會議推選，更傳來大法官傾向推翻科羅拉多州禁止川普參加初選的決定，可謂三喜臨門。

川普為共和黨內首位鳴槍參與黨內初選的參選人，纏身醜聞彷若成為其勳章鼓動著支持者，使川普輕鬆在新罕布什爾州、愛荷華州取勝，頭號對手、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）在 1 月 22 日宣布退選支持他，留下無力回天、卻矢言抗戰到底的前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。

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如今，川普黨內初選再傳捷報，他以近 7 成 4 的得票率輕取美屬維京群島初選，又於內華達州黨團會議同額選舉中勝出，幾乎可以篤定代表共和黨出馬參選 11 月的大選。內華達州共和黨親川普立場鮮明，去年改制為只看黨團會議的結果，海利抗議不公拒絕參加。

衛報指出，「西部第一」的內華達州是總統選的兩黨重要里程碑。然而今年的初選卻異常低調，初選的參選選民更是寥寥無幾，該州僅 16% 選民登記參加。儘管海利為選票上唯一的候選人，然而在川普的鼓動下，僅獲得 3 成支持，另有逾 6 成選民投給「以上皆非」的選項。初選結果不具約束力，而該州的 26 名共和黨代表將根據黨團會議的結果進行分配，換句話說，在黨團會議同額選舉的川普，自然取得該州全數的黨代表票。

另一項好消息也讓川普的支持者越發振奮。BBC報導，科羅拉多州、緬因州相繼援引美國憲法第 14 修正案第 3 條，以涉及參與叛亂為由禁止川普參加該州初選。聯邦最高法院8日開庭此案，大法官傾向於撤回上述兩州對川普的禁令。然而不論川普是否參加這兩州的初選，由他代表共和黨出馬角逐總統大選幾乎已成定數。