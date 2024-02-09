出國旅遊如何避免「臭蟲危機」？選用硬殼行李箱、入住飯店眼睛睜亮點、回國後高溫烘洗衣物

隨著疫情解封，國際旅遊潮興盛，連帶引爆臭蟲危機，去年起從歐洲蔓延至亞洲地區如韓國、日本及香港等。究竟什麼是臭蟲？出國時和返國後又該如何防範臭蟲侵犯呢？

根據彰化基督教醫院的衛教資料顯示，臭蟲又名床蝨（學名：Cimicidae），是一隻約1.5到5毫米長的昆蟲，顏色為淺棕色或紅褐色，身形扁平橢圓形樣，主要在夜晚及陰暗角落活動，可怕的是成年臭蟲耐餓又耐寒，在不進食的狀況下可以存活長達一年。

臭蟲會吸食人類的血液，它們咬人時會注射一種含有麻醉、血管擴張和抗凝血作用的唾液，以幫助持續吸血，因此被咬者可能不會立刻感受到疼痛或癢腫，使得紅、癢的腫塊在幾小時或幾天後才成群出現在臉部、背部、手臂和腿部等暴露在外的皮膚上。

被臭蟲咬會引發不同程度的症狀，大部分只有輕微的癢感，少數人可能會出現嚴重的紅腫和發炎，甚至嚴重過敏反應。

國際間各國陸續傳出臭蟲災情，出門在外，要怎麼避免臭蟲上身呢？

前往臭蟲疫區國家時，行李箱可選擇硬殼材質優於布面材質，布面行李箱較有機會被臭蟲鑽入。入住飯店時，可以先用手電筒檢查枕頭、被單、床罩、家具或牆邊的縫隙是否有臭蟲黑棕色的排泄物、蟲卵蟲殼或蟲體，或是觀察被單上有無血斑，確認無臭蟲後，再遠離床邊及牆邊打開行李，衣物用密封性塑膠套封存，床面可舖上防塵床套。

此外，公共地區如電影院坐墊、交通工具（如捷運、火車等）座椅縫隙等都可能有臭蟲的蹤跡，因此擔心的話應避免長時間待在需久坐的場所。

旅遊過程中若不幸被臭蟲咬傷該怎麼辦？可使用生理食鹽水或清水清洗，接著以冰敷方式減少癢感，並搭配口服抗組織胺及外用類固醇藥膏使用，若範圍擴大或症狀加劇，則建議就醫尋求治療。

自國外旅遊回來後，立即清洗衣服及檢查行李，避免攜帶臭蟲回家。若發現臭蟲，也別驚慌，勤檢查衣服行由於臭蟲不喜歡高溫或有光的環境，因此返國後，可在明亮空曠的地板上打開行李箱，避免臭蟲跑到家中地毯、沙發或床鋪上。如果在行李或衣服上發現臭蟲，可使用至少60度高溫熱水清洗衣物，烘衣機加熱、熨斗蒸燙或在室外日光曝曬至少20分鐘等方式處理，亦可使用吸塵器去吸環境中的臭蟲。