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對波蘭「沒興趣」 普丁稱不會攻擊東歐、波羅的海國家

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/09 15:59
俄國總統普丁。（圖／路透社）

俄國總統普丁。（圖／路透社）

俄國入侵烏克蘭後，曾經有過被俄國攻擊、佔領經驗的東歐及波羅的海國家人人自危，因此在第一時間對烏克蘭給予極大的支持，俄國總統普丁在昨（6）日播出的一個訪談節目上表示，這些國家對於俄國來說沒有利益，因此他不會攻打這些國家。

普丁於周二接受前福斯新聞主播、美國保守派新聞記者卡森（Tucker Carlson）的訪談，當被問及是否會對波蘭出手時，普丁強調俄國確實會對自身利益捍衛到底，但是對波蘭、拉脫維亞或任何其他地方毫無興趣，除非波蘭攻擊俄國，不然俄國不會派軍攻擊波蘭。

普丁表示，西方國家差不多該知道無法讓俄國戰略性戰敗，現在大概正在思考下一步該怎麼走，對此，俄國已經準備好展開對話。他同時也在訪談中花大量的時間抱怨烏克蘭本來已經要坐上談判桌，卻在俄軍撤離基輔近郊時決定停止談判。

他進一步指出，烏克蘭似乎認為自己還有能力翻轉戰局，不過在無止盡的動員以及大量國內問題的影響下，他們遲早還是得坐回談判桌上；而美國雖然仍在支援烏克蘭物資及金錢，其國內問題也不算小，因此他認為此時各方談判才是最佳解方。

事實上，訪談播出的時間也十分巧妙。一方面，當天烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）剛撤換了深受民眾歡迎的武裝部隊總司令扎盧日內將軍（Valerii Zaluzhnyi），並以長期待在前線的瑟爾斯基將軍（Oleksandr Syrskyi）取而代之；另一方面，儘管美國政府表示不會考慮普丁提出的談判條件，國會仍在激辯是否要再繼續對烏提供協助。

在此時播放訪談內容，是否會影響烏克蘭國內局勢，以及美國和盟邦對烏克蘭的態度，似乎值得觀察。
普丁
俄國
烏克蘭
烏俄戰爭
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更新時間 : 2024-02-09 18:02 GMT+08:00

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