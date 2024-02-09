2024台北走春懶人包：屬「龍」免費入場、16處夜市不打烊、親子共遊景點全曝光

農曆春節7天連假計畫去哪兒玩？台北市政府觀光傳播局精選人氣親子共遊景點及精彩活動，包含市立天文科學教育館的「龍來天文館，好運龍吼你」、台北市立動物園推出「尋龍高手尋寶單」等；同時，北市許多景點春節期間不打烊，如士林官邸和16處夜市於春節期間正常營業，北市兒童新樂園僅除夕2月9日休館，華山及松山兩大文創園區，也於大年初一2月10日就開館，最適合喜愛在繁華鬧區走春的你。

觀傳局介紹，台北有許多景點春節不打烊，且有一系列精采親子景點活動，市立天文科學教育館春節僅除夕休館，初一至初五（2/10-2/14）推出「龍來天文館，好運龍吼你」，不僅可和噴火龍打卡合照享好康，還有收集天龍珠抽大獎、跟著噴火龍上太空等精采活動，讓大小朋友與龍一起在太空中漫遊。

在新春期間，到市立天文科學教育館和兒童新樂園，只要生肖屬「龍」，出示證件還享免費入園。

而國立台灣科學教育館除農曆初一至初五闖關送賀歲小禮活動，於春節期間，每日都有「整點科學-龍攏來」以及限定的龍年主題活動，親子一同體驗龍年布袋印刷樂趣，開春就能和科學「你龍我龍 其樂龍龍」，動手、動腦過好年。

台北市孔廟初一至初五舉辦「身歷其境 看戲有禮」活動，可觀賞孔廟4D劇院影片，並有定時舉辦書法祈福卡索取活動，歡迎親子一起來體驗、參與。

台北市立動物園於初一至初三，早上11時至12時在大門廣場有動物布偶來拜年，並限量發放500份紅包；初一至初五，每天有300份「尋龍高手尋寶單」，闖關完成即可兌換禮物1份。

國立故宮博物院僅除夕晚間休館，兒童學藝中心推出「神龍蓋印尋寶樂」，特別與插畫設計師合作，從故宮典藏具龍紋圖像之文物擷取創作素材，設計三款吉祥印章，於農曆過年期間，提供國內外遊客至兒藝中心蓋印，製作充滿故宮喜氣的春聯及紅包袋。

中正紀念堂則展出「THE 哆啦A夢展」，滿足大人與小孩的童心。

若要來趟戶外親子踏青遊，「2024陽明山花季」及「2024士林官邸春節花卉展」不容錯過。士林官邸公園春節期間（含小年夜、除夕）皆正常營業，目前展出以蝴蝶蘭為主角，不僅可見各式繽紛花色，還能欣賞多達 20 個品種、600 株蘭花齊聚的盛況，應景的龍年佈置、新春花卉等著大家打卡去。

而今年「2024陽明山花季」則與陽明山上6座藝文館舍合作，包含辛亥光復樓、文化大學華岡博物館、陽明山中山樓、陽明書屋、林語堂故居和閻錫山故居，於辛亥光復樓聯袂舉辦「草山百年風華─陽明山館舍串聯活動」及吳奇娜雕塑展，展覽各式陽明山藝術字畫、文物及雕塑，在賞花的同時，也能深入了解陽明山的豐富歷史。

還有關渡自然公園，推出春節入園於設施區找尋名稱有「龍」字的動植物插牌，拍照上傳至FB或IG打卡標註「關渡自然公園走春」並至服務台秀出貼文，即可獲贈春貼明信片。

各大夜市方面，台北市市場處表示，農曆新年期間南機場(除夕僅少數攤商營業)、公館、延三、饒河街、景美、臨江街、遼寧街、雙城街、士林、大龍、寧夏、艋舺、廣州街、梧州街、西昌街及華西街等16處夜市不打烊，各式美食小吃擺出來就像年貨大街一般。

為歡迎國內外好朋友來一同感受另類的台灣年味，台北市市場處亦提供多國語言版本的夜市神美食專刊供民眾及國際遊客下載閱覽。

談到春節走春，萬華龍山寺是許多人的首選，它結合了傳統文化及在地特色美食，其周邊的艋舺夜市、廣州街夜市、華西街夜市、梧州街夜市，從小年夜(2月8日)開始到2月18日以年貨大街概念推出各式在地小吃，而今年艋舺夜市商圈主打「饗樂一條龍」服務，讓遊客在連假期間一樣可以品嚐到豐富、好吃且獨特的美食。

更多景點資訊及春節活動訊息，可參考台北旅遊網、「113年農曆春節臺北市觀光景點營業時間及活動資訊（FAQ）」或各大景點官網查詢。