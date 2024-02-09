菲律賓南部豪雨引土石流 上修 110 人失蹤 11 人死亡

菲律賓南部豪雨成災，更導致納卯德奧羅省（Davao de Oro）一處礦區山坡滑落，失蹤人數週四（ 8 日）已上修至 110 人，隨著救災進展，官方死亡人數也達到 11 人。台灣外交部透露，當地台商與僑民均安，也呼籲國人若在菲遭遇急難需要協助，請與駐菲律賓代表處聯繫。

路透社報導，連日滂沱大雨襲擊菲律賓，納卯德奧羅省馬科鎮（Maco）週二（ 6 日）晚間發生洪水及山坡滑落，房屋與兩輛公車都遭到掩埋。馬科鎮救災機構所發聲明指出，失蹤人數已從先前的逾 40 人上修至 110 人，當地已有 1166 戶人家從家園撤離。

從網路上披露的災難現場影片，可以到活人被生生掩埋，全身是泥、動彈不得，救援隊爭分奪秒要將人從挖出，相當駭人。

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WATCH: Responders dig through the rubble to pull out one of the victims of the rain-induced landslide that buried two buses at a mining site in Brgy. Masara in Maco, Davao de Oro on Tuesday evening.



Forty-five people have been rescued, including 3 in critical… pic.twitter.com/CmQYKqo3N1 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) February 7, 2024

協助救援行動的菲國軍方東部司令部發言人罗塞特曼努埃爾（Rosa Cristina Rosete-Manuel）表示，救援人員仍有希望能找到生還者，她在電話中向路透社強調，「我們正努力保持樂觀。」

台灣外交部對此則表示，依據駐菲律賓代表處掌握的消息，在當地的台商與僑民均安。外交部與駐菲律賓代表處將密切注意災情發展，並與菲國相關部門保持聯繫，以及時提供必要的協助。

外交部也指出，國人如果在菲律賓遭遇急難需要協助，請撥打駐菲律賓代表處緊急聯絡電話：+63-917-819-4597；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。