菲律賓南部豪雨引土石流 上修 110 人失蹤 11 人死亡

菲律賓南部豪雨成災,更導致納卯德奧羅省(Davao de Oro)一處礦區山坡滑落,失蹤人數週四( 8 日)已上修至 110 人,隨著救災進展,官方死亡人數也達到 11 人。台灣外交部透露,當地台商與僑民均安,也呼籲國人若在菲遭遇急難需要協助,請與駐菲律賓代表處聯繫。

路透社報導,連日滂沱大雨襲擊菲律賓,納卯德奧羅省馬科鎮(Maco)週二( 6 日)晚間發生洪水及山坡滑落,房屋與兩輛公車都遭到掩埋。馬科鎮救災機構所發聲明指出,失蹤人數已從先前的逾 40 人上修至 110 人,當地已有 1166 戶人家從家園撤離。

從網路上披露的災難現場影片,可以到活人被生生掩埋,全身是泥、動彈不得,救援隊爭分奪秒要將人從挖出,相當駭人。

Sensitive content



WATCH: Responders dig through the rubble to pull out one of the victims of the rain-induced landslide that buried two buses at a mining site in Brgy. Masara in Maco, Davao de Oro on Tuesday evening.



Forty-five people have been rescued, including 3 in critical… pic.twitter.com/CmQYKqo3N1