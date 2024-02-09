年事已高記憶力不佳？ 特別檢察官將不追究拜登家中發現機密文件案

由於拜登已高齡81歲，其「老態龍鍾」的各項舉動，包含上下飛機時跌倒、演說時忘詞等，讓政治對手時常攻擊他年事已高無法理事，如今針對拜登家中發現機密文件的特別調查報告更就其記憶力問題提出各種證據，並引發白宮的反擊。

特別檢察官羅伯特·許（Robert Hur）表示，就拜登家中發現機密文件一事，拜登極有可能會試圖將自己的形象塑造為「值得同情、立意良善且記憶力不好的老人」，藉此躲過偵查，同時提出數點證據表明拜登已無法妥善記住事情，其記憶力有「強烈的侷限性」（significant limitations）。

報告舉例，拜登回憶錄幽靈寫手茲沃尼澤（Mark Zwonitzer）於2017年訪談時觀察到，拜登很常會無法記起他在歐巴馬任內擔任副總統時的各個重大事件，錄音中也可以發現每件事他都需要花很多時間去回想，還需慢慢翻閱自己任內記事用的筆記本才能回答問題。

而拜登之後在2023年自願接受特別檢察官辦公室調查時狀況更差。羅伯特說，拜登甚至在第一天訪談時就不記得他任期在哪天結束，第二天則忘記他任期是哪天開始，甚至就連他與歐巴馬曾屬強烈不同立場的阿富汗駐軍問題，他都難以描述細節內容。

更令人難以置信的是，儘管他本人曾多次表示兒子博·拜登（Joseph Robinette Biden III）離世的那段時間是他人生中最糟的日子，拜登似乎還無法記起他的忌日。

對此，拜登本人表示他記憶力沒有任何問題，也比任何人都能勝任美國總統的職位，而白宮也措辭強烈的反對聲明，要求羅伯特在其專業範疇內重新審視關於拜登的回憶並對內容進行重新修正。

不過事實上，這份報告的重點也不單在拜登的記憶力有問題，而是決定是否要就在拜登家中發現機密文件一事進行究責。

羅伯特說，一方面，拜登家中發現的機密文件被任意棄置在塞滿東西車庫中已廢置的狗籠旁，這並不是一般認知會存放認為是重要文件的地方，在「考量拜登記憶狀況」的情況下，即使知道這些文件很重要，拜登本人或許也早已忘記這些文件的存在，或是遺忘了其重要性。

另一方面，拜登雖然有一本寫滿總統每日匯報、國安會議記錄等內部機密的私人筆記本，由於這並非首例，過去深受美國人歡迎的總統雷根（Ronald Reagan）也會將國家機密保存在自己的筆記本內，拜登這麼做或許是認為它也有權比照辦理。

而最重要的是，不像前總統川普在被發現機密文件時百般阻撓檢調單位，拖延交還文件的時間達數個月，還指派手下摧毀證據並向調查人員說謊；拜登在這方面就配合得多，不只立刻交出文件、允許司法人員搜查所有據點，還自願接受特別辦公室的調查。

綜合上述觀察，檢調最後決定不對其進行究責。