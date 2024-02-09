低溫特報！除夕濕冷 初二至初六全台漸回溫轉晴、宜走春

受強烈大陸冷氣團影響台灣，中央氣象署今（9）日除夕發布低溫特報，9日至12日各地氣溫偏低，有局部10度以下低溫發生的機率。今日至年初一，北部及東北部地區有局部持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象專家吳德榮則表示，除夕天氣相當濕冷，年初二至初六各地晴朗穩定，但日夜溫差大，仍需注意保暖。

解除大雨特報 發布低溫特報

由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，中央氣象署於今日上午解除大雨特報。但因強烈大陸冷氣團影響，發布低溫特報。橙色燈號（非常寒冷）區域包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，其中，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

至於黃色燈號（寒冷）區域則有：台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

除夕濕冷 圍爐水氣減

關於除夕氣溫，吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出，8日20時歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，白天鋒面雨帶結構漸減弱，各地仍有局部短暫雨，雨勢減小；晚起西半部降雨停歇、東半部有局部短暫雨。今「強烈大陸冷氣團」籠罩，天氣很濕冷，要注意添衣保暖；今晚、明晨北部沿海及部分平地最低氣溫在9度左右。今日氣溫為北部 9 至 15 度，中部 10 至 18 度，南部 12 至 23 度，東部 11 至 23 度。

中央氣象署預報員葉致均則表示，今日到年初三清晨受冷氣團、輻射冷卻影響，各地夜晚、清晨都還是偏冷，中部以北、東北部低溫 10 度至 12 度，其他地區 13 度至 15 度，局部空曠地區可能再更低一些。北部整天溫度大約在 10 度至 12 度左右，其他地區白天有 15 度至 18 度，南部則有機會到 20 度以上；不過入夜後氣溫會下降，除了北部溫度變化不大之外，其他地區低溫也會下降至 13 度至 15 度。

葉致均表示，今日主要降雨在基隆北海岸、東半部、恆春半島、各地山區，西半部平地還是有零星降雨，不過空檔是有增加情況，晚上圍爐吃年夜飯時，水氣會更少一些。另外，明日白天以前還是有些殘留水氣，今天3000公尺至3500公尺以上高山仍有零星降雪機會，但機率比昨天減少。

初二至初六晴朗漸回溫 日夜溫差仍大

至於年初一（ 10 日）至初六（ 15 日）的氣溫預測，吳德榮分析，年初一雨帶已通過，仍受「強烈大陸冷氣團」影響，西半部晴朗、乾冷；花東的零星降雨亦逐漸停歇。年初二起至初六，受「大陸高壓」東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天在陽光下逐日回暖，入夜「強輻射冷卻」氣溫降，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。尤其年初二清晨，部分平地的最低氣溫將降至8度以下，年初三、四的清晨則仍在10度左右，時間都很短，天亮迅速回升。

葉致均表示，明日水氣持續減少，只剩下東半部、恆春半島、西半部山區有零星雨勢，其他地區會轉為多雲到晴的好天氣；初二到初五各地都是多雲到晴，只有花東、恆春半島有零星降雨，下週四水氣會略為增加，東半部地區、北部山區也會有局部降雨。

葉致均表示，明日過後水氣減少，不過仍受到冷氣團及輻射冷卻影響，今日到初四清晨，中部以北、東北部低溫10度至12度，其他地區13度至15度，局部空曠地區可能再更低；各地白天溫度明日起會逐日回升，北部、宜蘭明天約可來到15度，初三就有機會來到20度，預計初五、初六北部、宜蘭白天可來到22度至23度、其他地區26度至28度。下週五會有另一波東北季風增強，到時候溫度會再下降。