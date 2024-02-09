除夕圍爐該怎兼顧口腹之欲和身材？進食順序、選用優質蛋白等５妙招不藏私一次報你知

今晚就是除夕夜，家家戶戶圍爐團圓，過年期間難免大魚大肉、零食不離口，年後又要擔心腫一圈外，還可能造成身體負擔，因此該如何「健康煮、均衡吃」更顯得重要，而食物的進食順序也別搞混，如此才能減少脂肪堆積，穩定血糖。

第1招：多元烹調增變化

由於傳統的春節美食往往以油炸、油煎為主，因此建議民眾在製作年菜時，可以嘗試更多元的烹調方式，如烘烤、清蒸、汆燙等較沒有油或油煙的煮法。若將烹調方式改變，則可有效降低油脂攝取，吃得輕鬆少負擔，也能夠增加餐桌上的菜色變化。

第2招：優質蛋白聰明吃

年節期間經常攝取不同種類的肉類等，建議民眾可以與親朋好友分食共享，將原來一個人單獨享用，變成兩人或多人共同食用（代表一人吃半份或更少份量的分食概念），一則避免吃的過量，二則有機會品嘗更多樣的美食佳餚。

菜色選擇時，建議以脂肪含量較低的鮮蝦、花枝、雞肉等，取代蹄膀、東坡肉等，並以天然食材取代高熱量、高鹽、高油之肉類加工製品，例如獅子頭等，也建議減少煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工的臘肉、香腸等，可避免攝取過多的添加物或增加鈉的攝取等。

顏妙容營養師則提到優先選擇為白肉和海鮮，因為魚類中的omega-3脂肪酸具抗發炎作用，且白肉(雞、魚)相較於紅肉(豬、牛)的飽和脂肪較低。

而燕餃、魚餃、蟹肉棒、丸類等火鍋料，這些加工類製品磷、鈉含量及油脂偏高，不建議吃太多，若有慢性疾病者則建議盡量避免攝取。

第3招：全榖雜糧選原態

全穀雜糧富含維生素B群、礦物質及膳食纖維，建議年菜中的米糕，建議替換為紫米、糙米、胚芽米，文獻指出每日攝取全穀雜糧 (約90g) 能夠有效降低約15%罹患高血壓的風險。

第4招：繽紛蔬菜巧搭配

建議民眾可以準備新鮮蔬菜，適量加入肉品或湯品年菜中一起烹煮，如湯品可以加入蘿蔔、茼蒿燉煮，肉品則可加入汆燙過的甜椒、綠花椰菜裝飾擺盤，新鮮蔬果能夠提供多元的植化素，提升抗氧化力外，也含有膳食纖維能夠促進腸胃蠕動，亦可增加飽足感。

第5招：湯品油脂勿忽視

放涼後的湯品料理常可見一層白色油脂凝固於表面，這不是精華而是暗藏油脂，其含量不容小覷，所以建議民眾在準備湯品時，亦可將湯品燉煮完成後，放置冷卻後，將上層油脂撈出再適度加熱，減少油脂攝取。

談到過年圍爐常吃的火鍋，顏妙容提醒，鍋底的熱量不容小覷，除了油脂偏高外，鈉含量也稍高，因此建議儘量減少如麻辣鍋、牛奶鍋等較為油膩的湯底，可利用洋蔥、蘿蔔、玉米、昆布或番茄等蔬菜熬煮來取代

飲料和酒精攝取方面，顏妙容說，喝飲料邊談天幾乎已成為聚餐標配，建議儘量選擇無糖茶飲或原味氣泡水，避免含糖飲料，若真想在新年療癒一下喝甜飲品，建議點選小份量，儘量不加料、糖份越低越好，並放在正餐飯後最後喝。

另一部分，美食當前，若想飲酒又想要體重控制，建議學會份量控制，適量小酌。根據台灣衛福部飲酒建議，成年女性一日最多一份酒精、成年男性一日最多二份酒精。(一份為10g酒精)

年節期間，除了上述5招增健康外，也可以靈活運用「我的餐盤」均衡飲食的概念，適時補充水果，建議一日約2拳頭的份量，可於一天中分配，另外也別忘了攝取富含鈣質、優質的蛋白質、脂肪、維生素A、維生素B群等營養素的乳品類，才能滿足一天所需的營養。

進食順序方面，顏妙容提醒，食物種類的進食順序影響著血糖波動，因此正餐前建議可先喝水約200cc，然後先吃肉或菜，增加飽足感，以及減少額外攝取過澱粉與糖份，然後再吃澱粉類食物，水果及甜品飲料則放澱粉後再食用。如此便可延緩血糖波動，減少脂肪堆積。