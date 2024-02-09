過年生病去哪看診？六都醫療院所門診、呼吸道傳染病特別門診時間一覽

農曆春節到來，近來又是呼吸道傳染病的流行期，若生病了該去哪就醫呢？六都各大醫療院所已在官網公布春節期間門診和呼吸道傳染病特別門診時間，相關資料如下（詳細資訊仍以各醫療院所官網公告為準）：

台北市

台大醫院：2/9－2/12（除夕至初三）門診、檢查檢驗及領藥停止服務；2/13（初四）門診部分開診；2/14（初五）正常開診。

三軍總醫院：2/9－2/12（除夕至初三）休診，2/13（初四）起恢復正常門診；2/10-2/12（初一至初三）於急診室防疫隔離專區開設「春節呼吸道傳染病特別門診」。

台北榮總：2/8-2/12（小年夜至初三）門診休診，但開設呼吸道傳染病特別門診；2/13（初四）開立春節門診但夜診暫停；2/14（初五）正常門診，當日夜診暫停；2/15(初六)起各項門診檢查、檢驗、領藥及夜診均恢復正常服務。

台北長庚紀念醫院： 2/9（除夕）門診休診；2/10-2/14（初一至初五）加開呼吸道傳染病特別門診；2/15（初六） 門診恢復正常。

北醫附醫： 2/9（除夕）門診休診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診；2/13（初四）起正常看診。

馬偕紀念醫院： 2/9至2/12（除夕至初三）門診休診；2/13、14（初四、初五）開設春節特別門診；2/15（初六）起全面恢復正常門診。

國泰綜合醫院： 2/9至2/13（除夕至初四）門診休診；2/11至2/13（初二至初四）上午加開春節特別門診，內科及小兒科各1診；2/14（初五）正常開診。

新光醫院：2/9-2/13（除夕至初四）門診休診；2/10-2/12（初一至初三）加開呼吸道傳染病特別門診，上午開設成人內科1診，下午開設小兒科1診。

振興醫院：2/9-2/11（除夕至初二）門診休診；2/12-2/13（初三、初四）開立內、外科上下午各1診綜合門診。

萬芳醫院：2/8（小年夜） 僅有上、下午診；2/9-2/12（除夕至初三）門診休診；2/13（初四）上、下午診正常；2/14（初五）正常門診。

新北市

台北慈濟醫院：2/9-2/13（除夕至初四）門診休診；2/14初五則為假日門診（服務時間08:00～11:30）；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診。

新店耕莘醫院：2/9（除夕）上午部份門診；02/10、2/11（初一、初二）停診；2/12（初三）上午診內、外、婦產、兒、骨科；02/13（初四）全面恢復門診。

永和耕莘醫院：2/9（除夕）上午部分門診；2/9-2/11（除夕下午至初二）停診；2/12（初三）上午部分門診；2/13（初四）上午、下午正常門診；2/14（初五）正常門診。

雙和醫院：2/9-2/12（除夕至初三）休診；2/9（除夕）上午加開類流感門診、下午、晚上停診；2/10-2/12（初一至初三）上午加開類流感門診、下午加開類流感門診、晚上停診；2/13（初四）起正常門診。

恩主公醫院： 2/9（除夕）全日停診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道特別門診，呼吸道特別門診只限18歲以上，18歲以下需至急診；2/13（初四）起正常看診。

輔仁大學附設醫院：2/9-2/12（除夕至初三）門診停診；2/9、2/12加開類流感門診；2/13（初四）起正常看診。

新北板橋亞東醫院：2/9-2/12（除夕至初三）門診休診；2/10-2/12（初一至初三）開設類流感門診，服務時間為上午8點30分至下午4點30；2/13（初四）起恢復正常服務。

衛福部台北醫院： 2/9-2/13 （除夕至初四）上午部分門診；2/14（初五）上午、下午門診正常；2/15（初六）全日正常門診，急診正常運作。防疫門診：2/10-2/12（初一至初三），內科上、下午各一診（含呼吸道專診），兒科上、下午各一診（呼吸道專診）。

馬偕紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、馬偕兒童醫院：春節期間急診照常，2/9-2/12（除夕至初三）門診休診，2/13-2/14日（初四及初五）開設春節特別門診，2月15日（初六）起恢復正常門診。

新北市立土城醫院： 2/9（除夕）門診休診；2/10-2/12上午、下午開設類流感特別門診。2/13上午開設特別門診；2/14（初五）正常。

桃園市

林口長庚紀念醫院：2/10-2/14（初一至初五）開設呼吸道傳染病特別門診，2/15（初六）門診恢復正常；農曆春節期間急診照常提供24小時醫療服務。

桃園長庚醫院：2/9-2/14（除夕至初五）門診休診；農曆春節期間急診照常提供24小時醫療服務。

衛福部桃園醫院：2/9（除夕）開設家醫、外、婦產、兒科門診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診，2/12（初三）另開設骨、婦產科門診；2/13（初四）開腸胃、外、婦產、兒科門診，2/14（初五）開風濕免疫、外、婦產、兒科門診；2/15（初五）恢復正常門診；農曆春節期間急診照常提供24小時醫療服務。

衛福部桃園醫院新屋分院：2/9-2/14（除夕至初五）下午及夜間門診休診，上午開設內或外科門診；農曆春節期間急診照常提供24小時醫療服務。

衛福部桃園療養院：2/9-2/14（除夕至初五）下午及夜間門診休診，上午開設精神科特別門診。

桃園敏盛綜合醫院：2/9-2/12（除夕至初三）門診休診，2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診；2/13（初四）正常開診；農曆春節期間急診照常提供24小時醫療服務。

大園敏勝醫院：2/9-2/14（除夕至初五）門診休診。

龍潭敏勝醫院：2/9-2/13（除夕至初四）門診休診。

台北榮民總醫院桃園分院：2/8（小年夜）照常門診；2/9-2/13（除夕至初四）門診休診；2/14（初五）照常門診。

國軍桃園總醫院：2/9（除夕）門診休診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診（每日上午8點30分到12點、下午2點到4點30分）；2/13（初四）起恢復正常門診。

聯新國際醫院：2/9-2/13（除夕至初四）門診休診；2/14（初五）恢復正常門診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道傳染病特門診。

聯新醫院桃新分院：2/9-2/13（除夕至初四）門診休診。

中壢天晟醫院：2/9-2/13（除夕至初四）門診休診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道傳染病特門診。

楊梅天成醫院：2/9-2/13（除夕至初四）門診休診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道傳染病特門診。

桃園聖保祿醫院：2/9-2/12（除夕至初三）休診；2/10-2/12（初一至初三）增加上、下午呼吸道傳染病特別門診；2/13（初四）起恢復正常門診。

怡仁綜合醫院：2/9-2/12（除夕至初三）門診休診，2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道特別門診。

秉坤婦幼醫院、桃園秉坤婦幼醫院：2/9（除夕）上午開設婦及兒科門診；2/10-2/11（初一至初二）休診；2/12（初三）、2/13（初四）上午開設婦及兒科門診，下午休診。

宏其婦幼醫院：2/9（除夕）上午開設婦及兒科門診，除夕下午至初四（2/13）門診休診。

宋俊宏婦幼醫院：2/9（除夕）上午開設婦及兒科門診，除夕下午至初四（2/13）門診休診。

台中市

台中榮總：2/9-2/12（除夕至初三）休診；2/13、2/14（初四、初五）部分特別門診；2/15（初六）正常看診。

衛福部臺中醫院：2/14（初五）上下午正常門診，夜間停診；2/9（除夕）上午部分門診，下午、夜間停診；2/10-2/12（初一至初三）上午部分門診、下午小兒呼吸道傳染病特診，夜間停診；2/13（初四）上、下午部分門診，夜間停診。

澄清醫院中港院區：2/9（除夕）門診下午休診。2/10（初一）、2/11（初二）門診休診。2/12（初三）部分門診。2/13（初四）門診全面正常。

國軍台中總醫院：除夕到初三暫停門診，初四恢復門診。

台中亞大醫院：2/9（除夕）上午前維持正常門診，2/10-2/12（初一到初三）暫停門診，2/13（初四）開設內、外、婦、兒科特別門診，2/14（初五）起恢復正常門診。

台中太平長安醫院：2/9（除夕）上午只開泌尿科、新陳代謝科、神經內科和眼科，2/10、2/11（初一、初二）暫停門診，2/12（初三）恢復正常門診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道特別門診。

中國醫大附設醫院：2/9-2/12（除夕至初三）門診休診；2/13（初四）上午及下午正常門診，夜間停診；2/14（初五）上午及下午正常門診，夜間停診。2/15（初六）正常門診。

中山醫學大學附設醫院：大慶院區-2/8（小年夜）正常門診；2/9-2/13（除夕至初四）春節特診或呼吸道傳染病特診；2/14（初五）正常門診、夜間休診。中興分區-除夕至初四休診；初五上下午正常門診、夜間休診。文心院區-小年夜至初二休診；初三至初五上午輪值開診；2/15（初六）3院區均正常門診。

林新醫院（惠中路）：2/9（除夕）早上正常看診，下午/晚上休診。2/10-2/11（初一至初二）早、午、晩皆休診。2/12（初三）：早上/下午部分門診，晩上休診。2/13（初四）：恢復正常門診。急診中心24小時由專科醫師親自看診。2/10-2/12呼吸道傳染病疫情特別門診。2/12上午加開兒科專診。

烏日林新醫院：2/10（初一）上午8點至10點半，下午2點至4點孫若堯醫師（兒）。2/11（初二）上午8點至10點半廖立勤醫師（兒），下午2點至4點林敬業醫師（成人）；2/12（初三）上午8點至10點半許人文醫師（成人），下午2點至4點李榮基醫師（成人）。

光田綜合醫院：沙鹿總院-2/9（除夕）上午正常門診，2/9（除夕）下午至2/11（初二）全天休診，2/12年初三早上部分門診，下午、晚上休診，2/13初四恢復正常門診。大甲院區-除夕上午正常門診，除夕下午至年初二全天休診，年初三早上部分門診，下午、晚上休診，初四恢復正常門診。

梧棲童綜合醫院：2/9-2/13（除夕至初四）全面休診；2/14（初五）正常看診；2/10-2/12（初一至初三）梧棲院區開設呼吸道特別門診。

衛福部豐原醫院：2/9-2/12（除夕至初三）上午春節特別門診（內外婦兒）；初四、初五，上、下午正常門診，晚上停診；初一至初三開設呼吸道感染特別門診。

台中慈濟醫院：2/9-2/12（除夕至初三）全面休診；2/13（初四）上午（內、外、兒科），下午晚上休診；2/14（初五）正常看診。

台中大里仁愛醫院：2/9-2/13（除夕至初四）暫停門診；初五恢復正常門診；2/10-2/13（初一到初四）開設呼吸道類流感特別門診。

台南市

台南成大醫院：2/9-2/13（除夕至初四）門診休診；2/15初五正常門診；2/10-2/12（初一至初三）開設每日三診次的呼吸道傳染病特別門診。

永康、柳營、佳里奇美醫院：2/8（小年夜）上午門診；2/9-2/11（除夕至初二）休診；2/12-2/14（初三至初五）上午門診；2/10-2/12（初一至初三）有類流感門診。

台南新樓醫院、台南麻豆新樓醫院：2/9-2/12（除夕至初三）門診休診；2/10-2/12初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診；2/13、2/14（初四、初五）上、下午有門診但夜診暫停。

衛生福利部嘉南療養院：2/8-2/10（小年夜至初一）門診至中午；2/11（初二）門診休診；2/12-2/14（初三至初五）門診至中午。

台南市立安南醫院：2/9-2/12（除夕到初三）門診休診；2/13、2/14初四、初五門診正常；復健科從2/9-2/12（除夕到初三）暫停治療服務。

衛福部台南醫院：2/9（除夕）上午正常看診；2/10-2/12（初一至初三）門診休診；2/13（初四）上午正常看診；2/14（初五）上、下午正常看診；2/9-2/14 （除夕至初五）上、下午開設類流感門診。

台南市立醫院：2/9（除夕下午）-2/12（初三全日）暫停門診、抽血、領藥；2/13、2/14（初四、初五）恢復部門門診；2/10-2/12（初一至初三），上、下午開設呼吸道傳染病特別門診。

台南郭綜合醫院：2/9-2/12（除夕到初三）門診休診。

高雄榮總台南分院： 2/9-2/12（除夕至初三）休診；2/13-2/14（初四、初五）內科、外科上午特別門診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道傳染病疫情特別門診。

高雄市

高雄榮民總醫院：2/9-2/12（除夕至初三）門診休診；2/13（初四）、2/14（初五）上午內、外、婦、兒各1診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診，上午9至12點（成人），下午2至5點（兒），於急診室旁戶外慈濟組合屋現場看診，。

高雄市立聯合醫院： 2/9（除夕）上午部分門診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道特別門診，成人內科上、下午，兒科上午；2/13（初四）上午部分門診。復健治療2/9至2/13暫停服務。

義大醫療體系醫院（義大醫院、義大癌症醫療醫院、義大大昌醫院）：2/9（除夕）、2/12（初三）一般門診上午看診；2/10、2/11（初一、初二）門診休診；2/13（初四）起恢復門診正常看診；2/10-2/12（初一至初三）部分有開設呼吸道特別門診。

高雄市立大同醫院：2/9-2/12（除夕至初三）門診休診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道特別門診；2/13（初四）、2/14（初五）門診正常營運；春節連假期間洗腎和急診全年無休。

高雄市立小港醫院：2/9（除夕）門診休診；2/10（初一）上、下午開設呼吸道特別門診；2/11、2/12（初二、初三）上午、晚開設呼吸道特別門診；2/13、2/14（初四、初五）門診正常營運。

高雄市立凱旋醫院： 2/9（除夕）、2/13（初四）、2/14（初五）上午門診正常；2/10-2/12（初一至初三）門診休診。

高雄阮綜合醫院：2/9-2/12（除夕至初三）門診休診；2/10-2/12（初一至初三）上、下午開設呼吸道傳染病特別門診。

衛福部旗山醫院：2/9（除夕）僅有上午正常門診；2/10、2/12（初一、初三）內、外、婦、兒、骨科開設門診，下午及晚上休診；2/11（初二）門診休診；2/13、2/14（初五、初四）上、下午門診，晚上休診；2/10-2/12（初一至初三）開設呼吸道特別門診。

高雄長庚醫院： 2/9-2/12（除夕至初三）門診休診；2/13-2/14（初四至初五） 上、下午部分門診照常。

高醫附設中和紀念醫院：2/9-2/12（除夕至初三）一般門診、檢查診、健康檢查休診，急診及血液透析正常服務；2/10-2/12（初一至初三）開設類流感或急性呼吸道特別門診：2/10成人上午及夜診、小兒科上、下午診，2/11成人下午及夜診、小兒科上午診，2/12成人下午診、小兒科上、下午診。

國軍高雄總醫院：2/9（除夕）上午內科、外科各1診，下午休診；2/10-2/12（初一至初三）呼吸道傳染病特別門診上、下午各1診；2/13（初四） 上午內科、外科各1診，下午休診。

高雄市立民生醫院：2/9（除夕）門診上午正常看診、下午及晚上休診；2/10-2/12（初一至初三）門診全日休診，另開設呼吸道傳染病特別門診（初一為上、下午，初二及初三為下午及晚上）；2/13（初四）門診上午正常看診、下午及晚上休診；初五起門診正常看診。

高雄市立鳳山醫院：2/8（小年夜）上、下午部分門診照常，晚上呼吸道傳染病特別門診；2/9-2/12（除夕至初三）門診休診，上、下午及晚上設呼吸道傳染病特別門診；2/13（初四） 上午風濕過敏免疫科、下午腎臟科、晚上呼吸道傳染病特別門診各1診；2/14（初五） 上午家醫科及中醫、下午腎臟科及胸腔科、晚上呼吸道傳染病特別門診各1診。

高雄市立中醫醫院：2/9-2/12（除夕至初三）門診休診；2/13（初四）上午開診，下午及晚上休診；2/14（初五）正常開診。