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瓜地馬拉為與中國貿易轉向？ 新總統首度重申無意破壞台瓜邦交

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/09 10:28
瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）（圖／路透社Cristina Chiquin）

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）（圖／路透社Cristina Chiquin）

台灣邦交國瓜地馬拉日前表態，欲與中國發展正式貿易關係同時維持與台邦交，中國外交部要瓜國儘早決斷，瓜總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）則於任內首度表態，瓜國無意破壞與台邦交，承諾同時強化與中、台雙方關係。

瓜地馬拉自 1933 年與我國建交，邦誼穩固，前任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）曾多次重申對台忠誠，絕不忘恩負義。然而，去（2023）年 8 月改革派的前總統之子阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）爆冷成為新任總統。阿雷瓦洛選前便曾表明有意與中國拉攏關係，今（2024）年 1 月就職時，亦矢言終結貪腐並與中國建立關係，令台瓜關係不穩傳言甚囂塵上。

瓜地馬拉與中國貿往來密切，中國是瓜國的第二大進口來源地和第五大出口目的地。路透社5日報導，瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）表示，該國有興趣與中國接觸，發展正式貿易關係，但仍打算維持與台灣邦交。中國外交部則以「一中原則」回應，喊話瓜國當局「順應歷史大勢和時代潮流」，儘早做出「符合國家和人民根本和長遠利益的正確決斷」。

瓜國反對黨力促當局表明外交計畫，路透社今（9）日報導，阿雷巴洛受訪時公開重申瓜地馬拉與台灣的關係，並表示其政府不會改變路線，這也是他 1 月上任後首遭。他向路透社表示，「我們不是在選擇…與台灣是外交關係，與中華人民共和國則是會繼續發展的貿易關係。」

外交部先前指出，外交部長吳釗燮今年 1 月出席瓜國新任總統及副總統就職典禮期間，阿雷巴洛曾主動表示將信守維護台瓜邦誼，願與台灣持續加強合作，使台瓜雙邊友好關係更加茁壯。

中國持續對台進行外交攔截，在台灣大選後瞄準第二島鏈，諾魯與台灣閃電斷交，吐瓦魯又傳出不穩風聲，讓台灣外交的動向備受國際關注。蔡政府執政 8 年以來斷交 10 國，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯以及諾魯，目前僅剩12邦交國，分別為梵蒂岡、貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、巴拉圭、馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯、史瓦帝尼。
台灣邦交
瓜地馬拉
台瓜關係
貿易

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