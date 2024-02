解放軍年終統戰MV「教訓不孝郎」 蔡英文春節談話讚台灣民主價值

春節到,中國解放軍不忘統戰,昨(7)日釋出一支MV《回家才會贏》,改編葉啟田歌曲《愛拚才會贏》,用國台語唱出兩岸「團圓」的野望。而總統蔡英文今(8)日在最後一次春節談話中,同樣也是雙聲道,不同的是,她用中英文傳達的,是台灣對民主的堅持。

解放軍東部戰區在微博公布一支長 2 分半的影片,曲子是台灣家喻戶曉的《愛拚才會贏》,歌詞則是國台語版的威嚇加溫情促統攻勢。畫面有熱鬧的年節味,摻雜戰機、軍演、飛彈攻台,還有媽祖巨像、台北 101、中華台北代表隊等軟性元素。

《回家才會贏》歌詞:

一家未圓難免遺憾,一國未圓沒齒不忘。每日鋼槍泥漿,天蒼海茫茫,有魂有膽親像天兵將。家國可比是媽祖鎮波浪,要時起,禍時落。驅虎,打狐,更嘛得要教訓不孝郎。家和國安定,國圓家鼎興,回家才會贏。

值得一提的是,MV 畫面還加入了 2022 年北京冬季奧運開幕式一幕,以「掉隊的小鴿子」橋段,隱喻迷途「台灣」,演繹出中共一貫的「灣灣回家」論調。



中共統戰MV《回家才會贏》畫面(圖/解放軍東部戰區微博)

中共對台新年統戰玩花樣不遺餘力,總統蔡英文在任內最後一次的春節談話,同樣是 2 分半左右的影片,則是一貫沉著穩定不花俏。她感謝國人過去 8 年的共同努力,讓台灣克服疫情等各項挑戰,並在快速變動的國際情勢中團結打拚,讓台灣走向世界。

蔡英文提到,今年初台灣完成了國際矚目的大選,向全世界證明,民主、自由,就是台灣最珍視的價值。迎接新春也是迎向國家發展的新開始,她相信,只要大家團結一心,就能守護國家。蔡英文並期許新的一年,台灣能穩健向前行,持續走向世界。她最後祝福大家,龍年行大運,「萬物興龍」,各行各業蓬勃發展,新年平安。

蔡英文最後也用英文向支持台灣的國際社群致謝:

To our friends around the world, thank you for continuing to support Taiwan. Moving forward, Taiwan will keep working with our democratic partners to maintain peace and stability. We will pursue cooperation and prosperity, and make Taiwan one with the world. Happy Lunar New Year to all!