「非常重」太萌連員警都融化 多人爭相認養走失貓 主人現身遭罰3千

一隻英國短毛貓，昨（7）日新北市板橋走失，因模樣太可愛，竟引來 20 多人搶著認養。警方掃描晶片後尋得飼主，貓咪重回溫暖的家，但主人因放任寵物在外未加以陪同，被開罰新台幣 3,000 元。

中央社報導，被戲稱為「非常重」的這隻公貓「熱壓吐司」，7 日闖入板橋某處社區大樓，被居民報警協尋，海山分局江翠派出所便將照片公布在網路上。

這隻貓身材圓滾滾的，一秤有 6 公斤重，加上性情溫順不怕生，罐罐肉泥來者不拒，萌到魅力無法擋，竟有 20 多人致電動保處有意認養。所幸，熱壓吐司有植入晶片，掃描後發現再 3 天就要滿 1 歲，好在能在生日前尋到主人，過年得以團圓。

根據動保處，江翠派出所將「非常重」交給板橋動物之家安置，多虧有晶片，順利貓歸原主。不過，依動物保護法第 20 條，寵物出入公共場所必須有人陪同，因此罰飼主 3,000 元，還須繳交安置費，並帶牠結紮、施打防犬病疫苗。動保處呼籲飼主，要幫自家毛寶貝植入晶片及辦理寵物登記，家中門窗要有防護措施，避免寵物逃逸。



2024年2月8日，走失貓咪「熱壓吐司」由飼主領回。（圖／中央社、江翠派出所）



走失貓咪「熱壓吐司」回家了（圖／新北市動保處）



走失貓咪「熱壓吐司」大啖罐罐。（圖／海山分局）