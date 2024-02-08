JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理　情人節品嘗「梅見懷石」

此時的日本東北正值雪祭，也是開始賞梅走春的美好季節。位於JR東日本大飯店台北B1源自日本宮城縣仙台的「HAYASE日本料理」，即日起至2月24日推出全新料理，以2月梅花為主題設計正統日本料理，午餐套餐2,480元起，晚餐套餐3,500元起。

2月因初春最早萌芽的梅花被譽為「梅見月」，料理長郡司行雄（Yukio Gunji）因應季節特別推出了「梅見懷石」套餐。這套餐首先呈獻的是「發財盛合」，包含8道前菜，每道都帶有獨特的發財寓意。其中，「梅酒琥珀凍」使用了梅酒，並搭配金箔製作果凍、「梅香鯛魚壽司」則使用和歌山的頂級梅肉，帶來獨特風味。其他包括「甘海老糀漬」，是經過鹽麴處理的甜蝦、「梅花百合根」，由日本百合根和白豆沙製成的和果子、「金柑蜜煮」以取子後進行蜜煮，為整體前菜提供了喜氣的元素。此外還有「袱紗玉子」、「青菜白掛」、及「鯡魚子昆布」等精緻前菜料理。

接下來是椀物「豬肉捲分湯」，這是一道關西風的鄉土料理，象徵著去除厄運的意思。造里「薄切龍虎石斑魚」，使用薄切龍虎石斑魚製作生魚片搭配頂級的和歌山南高梅，讓料理有了不同的層次風味。燒物「銀鱈柚庵燒」，以日本醬油搭配柚子調配的醬汁進行烤製，味道獨特。煮物「和牛味噌煮羽二重餡」選用日本和牛沙朗部位，以新鮮蘿蔔泥舖上，看起來有如絲綢般的布料。

止肴「寒鰤魚半敲燒」半敲燒作法在傳統上是使用鹽和醬油以敲打的方式進行使其入味，這道料理搭配辛香料的食蔬，並以炙燒的方式進行，可品嘗到寒鰤魚的香氣風味。接著是食事「惠方卷壽司」源自大阪關西地區，給予食客吉祥的美味體驗搭配仙台味噌蜆汁，風味獨特。最後呈現應季甜點，為整體餐飲體驗畫下完美的句點。

為了迎接2月份的情人節浪漫氛圍，於2月13日和2月14日兩天，在JR東日本大飯店台北的「HAYASE日本料理」提供連續兩天的情人節浪漫活動。兩人同行品嚐晚餐懷石套餐，即可獲贈一瓶義大利氣泡酒（720ml）。由料理長郡司行雄精心策劃的菜單，帶領著情侶仿如置身於日本東北地區，感受浪漫情人節的迷人氛圍。