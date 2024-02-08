台北文華東方酒店 文華Café精緻奢華半自助式「平日午間饗．吃．吧」

台北文華東方酒店文華Café (Café Un Deux Trois)推出週一至週四午間時段供應的精緻奢華半自助式「平日午間饗．吃．吧」深受台北城中饕客的喜愛，為提供消費大眾更多樣化的用餐體驗，文華Café將自2月19日起推出全新季節單點主餐，由餐廳主廚林禹德嚴選宜蘭鴨胸、波士頓龍蝦與澳洲和牛等食材，帶領其廚藝團隊傾力設計一系列經典美味佳餚，搭配自助式的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤，還有由行政西點主廚趙崇曦精心打造繽紛誘人的精品級甜點吧，讓美食愛好者以舌尖暢享食尚美饌！每位1,580元+10%起。台北文華東方酒店文華Café地址為：台北市松山區敦化北路158號5樓。訂位及詳情請洽台北文華東方酒店官網及線上訂位系統。

全新精緻單點主餐 主廚現做特色佳餚直送上桌

為讓消費者的餐飲享受更上一層樓，文華Café主廚林禹德與其廚藝團隊悉心設計「平日午間饗．吃．吧」所呈現的每道佳餚，其中每日湯品與單點主餐菜單，提供現做特色精緻美食直送上桌，首推「爐烤澳洲M9和牛紐約客」，主廚選用澳洲M9和牛紐約客，先炙烤後放進烤箱爐烤，呈現外表酥脆焦香、肉質柔嫩多汁的口感，並搭配松露洋芋泥、晚香玉筍、蘆筍、迷你甜菜與風乾蕃茄，最後淋上波特紅酒醬，為肉食控帶來最滿足的饗宴，每位2,180元+10%。

針對喜愛海鮮的賓客，主廚特別準備了法國經典名菜「法式熱月龍蝦」。「熱月龍蝦」據傳源於20世紀法國國家大劇院旁的Marie’s餐酒館，因餐酒館主廚研發這道菜時，國家大劇院劇院正上演推翻獨裁者的戲劇「熱月革命」而得名。此道名菜因作法繁複，20世紀時多用於重要場合招待貴賓，因而盛行於當地。林主廚在這次的新菜中特別推出「法式熱月龍蝦」以饗食客，選用肉質鮮甜且富有彈性的波士頓龍蝦，放入蔬菜高湯煮至半熟後取出，另將蘑菇、蒜頭與洋蔥一同拌炒，加入白蘭地與第戎芥末醬，最後鋪上自製白醬和格律耶爾（Gruyere）起司焗烤，入口感受龍蝦與奶香完美交織；另還有「清蒸澎湖青衣魚」，是將肉質細緻鮮美的新鮮澎湖青衣魚清蒸保留鮮美風味，下方搭配以柴魚高湯燉煮的日本大根，上方鋪上炸牛蒡絲，配上融合紅、白與韓式味噌和芝麻醬製成的醬汁，最後撒上黑芝麻點綴，讓賓客品嚐當季最鮮甜的海味，每位1,880元+10%。

「嫩煎宜蘭櫻桃鴨胸」則將宜蘭櫻桃鴨胸舒肥，撒上百里香與奧勒岡葉等香料後煎酥表皮，配菜則是撒上巴西里碎的奶油煎洋芋，配上白花椰、綠花椰與風乾番茄，鴨胸外皮香酥且肉汁香氣四溢，每位1,580元+10%。此外，主廚亦為素食的賓客提供「鮮蔬豆腐煲」以及「焗烤茄子紅醬千層」兩種主餐，每位1,580元+10%。

活力健康沙拉吧與精品級手工甜點饗宴

因應自助餐客群對健康飲食的重視，文華Café「平日午間饗．吃．吧」的沙拉吧特別選用於室內生產的高級水耕蔬菜，包括綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等，另有一系列精選開胃的冷肉盤，包括鹹香的義大利沙拉米(Salami)、現切西班牙伊比利豬火腿(Jamón de Ibérico)和拜庸火腿((Bayonne Ham)等，讓賓客享受豐富多元的異國美味！

而台北文華東方酒店向來令人津津樂道的精品級手工甜點亦是「平日午間饗．吃．吧」的必嚐品項，包括：阿芙佳朵、無花果草莓閃電泡芙與玫香覆盆子巧克力塔等，優雅吸睛的外形、精緻細膩的口感，每款都洋溢華麗且令人驚喜的繽紛滋味！食客亦可以選擇無限暢享沙拉吧、主廚例湯、精品手工甜點吧與鮮榨果汁、咖啡與茶，每位僅需1,280元+10%。

上述佳餚及甜點將不定期輪替供應。