「在日本的女兒」旋風訪台 東京都知事小池百合子今弔唁李登輝 持續守護他的遺志

東京都知事小池百合子昨（7）日率團訪台，今（8）日前往五指山國軍示範公墓弔唁前總統李登輝，過程中頻頻拭淚。李登輝基金會董事長李安妮表示，李登輝經常提到有一位「在日本的女兒」小池百合子，感謝她遠道而來，希望在未來李登輝紀念文物圖書館落成典禮時，小池能共襄盛舉。

李登輝基金會下午發布新聞稿指出，小池百合子今日在李安妮陪同下，前往前往五指山國軍示範公墓弔唁李登輝。小池百合子在李登輝墓前拭淚表示：「雖然父親（指李登輝）最喜歡的千風之歌裡面有說道，不要哭泣，因為他已化為千風，但想念他的時候還是會止不住眼淚。」

弔唁結束後，小池百合子與李安妮前往貴賓室進行簡短交流，李安妮首先分享接掌基金會後的轉型工作，包含以各項主題式的紀念音樂會取代原先的募款餐會、深化台日關係，以及籌建「李登輝紀念文物圖書館」等。

據中央社報導，今年9月，李登輝紀念交響樂將在台灣首演，目前規劃2025年5月在東京海外演出，期盼屆時小池百合子能成為重要的座上賓，在樂聲中與日本眾多友台人士共同追念李登輝。

關於文物圖書館，李安妮也希望未來落成典禮能邀請小池百合子共襄盛舉，館中也會展出小池百合子與李登輝互動的珍貴照片。

除了問候李登輝夫人曾文惠的身體狀況，小池百合子接著提到非常高興與感動今天能來到五指山弔唁「父親」，這樣的感動除了私人的情感之外，李登輝確實是台日關係非常重要的關鍵人物，相信大家會持續守護與延續他的遺志。

最後，李安妮致贈題有李登輝「誠實自然」的圓盤，為小池百合子打氣，祝福她在政壇上一切順利。