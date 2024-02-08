第一夫人收名牌包被偷拍 南韓總統尹錫悅表示「遺憾」

南韓第一夫人金建希收受精品包的醜聞，已衝擊執政國民力量黨（People Power Party，PPP）4 月國會大選選情，總統尹錫悅始終未置一詞，終於打破沉默，在專訪中談及此事，但他只稱「令人遺憾」，卻未向人民致歉。

韓聯社報導，尹錫悅在 KBS 電視臺 7 日播出的獨家訪談節目中表示，崔在永（送迪奧 Dior 包的美籍牧師）藉著與妻子父親的同鄉之誼接近她，遺憾的是妻子並未斷然拒絕。

尹錫悅認為，崔在永透過手錶偷拍整個過程，此事已過去一年，選前又爆出來，顯是精心籌畫的「政治陰謀」。他強調，今後行事會劃清界線，避免引發國人誤解。他並說明，總統秘書室正研議是否要設立負責總統夫人事宜的總統室「第二附屬室」。

針對夫人疑似收賄的事件，尹錫悅遺憾但不道歉，仍難壓下民怨。BBC、日經亞洲報導，在野、媒體、民眾都不買單。

最大在野黨、共同民主黨（Democratic Party，DP）發言人權七勝批評，尹錫悅的無恥實在是沒救了，「這位自以為是的總統，究竟何時才會承認錯誤、向國人道歉呢？」

甚至連普遍傾向保守派執政黨的右翼媒體朝鮮日報，都在社論中指謫尹錫悅的態度給了外界他可恣意妄為的印象。另一保守媒體東亞日報諷刺，尹錫悅的說法實在「令人遺憾」。

此外，依慣例，南韓總統通常會在新年記者會中揭櫫來年政策方針，同時讓記者有提問的機會。尹錫悅卻以預錄節目方式意圖躲過媒體質問，遭南韓國家媒體工作者聯盟（National Union of Media Workers）斥之為既不公開也不透明，拒絕面對大眾。

蓋洛普韓國（Gallup Korea）上週公布的民調顯示，尹錫悅支持率已掉到 9 個月以來的新低 29%，第一夫人的收包醜聞就是受訪者不滿的原因之一。