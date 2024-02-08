辣椒粉檢出工業色素「蘇丹紅」恐致癌 全台全聯下架1.1萬瓶

濟生公司的雲林縣斗六廠製售之「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」遭檢出致癌物質蘇丹色素3號，全案移送雲林地檢署偵辦。由於原料商位於新北市，新北衛生局立即派員前往該公司稽查，而雙北地區的銷售通路全聯已全數下架違規產品。

新北市衛生局表示，昨（7）日下午接獲雲林縣衛生局通知，濟生股份有限公司斗六廠製售之「家用四合一調味料組合(細粉紅辣椒)」(有效日期：2025.12.12)產品檢出工業用染料「蘇丹色素三號」，其「紅辣椒粉」原料由新北市保欣企業股份有限公司從中國進口。

為溯源追查原因，新北市衛生局立即派員前往該公司稽查，現場為進口業者之辦公室，紅辣椒粉自中國進口後以原包裝出貨至濟生公司斗六廠製成四合一調味料組合，現場可出具紅辣椒粉近期自主送驗未檢出蘇丹色素之檢驗報告，惟為釐清事件原因，現場抽驗同批紅辣椒粉原料送驗，倘原料確認檢出非准用之色素，後續可法處七年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣8千萬元以下罰金。

新北衛生局稽查全聯通路違規調味粉下架情形。（圖／新北衛生局）

另據雲林縣衛生局通知，違規產品銷售通路為全聯，新北市衛生局隨即查察10家全聯超市皆已接獲總公司通知下架，現場未見違規品於架上販售，新北市衛生局主動持續配合雲林縣衛生局追查釐清案情。

衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。

另一方面，台北市衛生局接獲雲林縣衛生局通知後，亦立即通知銷售通路全聯總公司並派員至門市稽查，經查業者已全數下架相同品項產品。

衛生局表示，全國總計下架量計1萬1,824瓶（其中台北市下架量為1,091瓶），現場未見違規品於架上販售。衛生局說明，蘇丹色素具有潛在致癌性，已要求全聯應公告消費者退貨相關資訊，並盡力通知消費者進行退貨。