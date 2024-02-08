歹徒藏家中！台灣女子在菲律賓遭綁架勒贖 5年來47起

菲律賓傳出有台灣女子遭綁架勒贖案，且是發生在一般社區，行徑相當囂張。我國駐菲律賓辦事處特別發出警告，提醒旅菲國人注意居住安全。

駐菲菲律賓台北經濟文化辦事處 6 日在臉書說明，本案受害者租屋於帕拉尼亞克（Paranaque）（首都馬尼拉大都會內的城市）某社區內。2 月某日下班返回租屋處時，一進門，即遭潛伏在屋內的兩名蒙面且操中國口音的歹徒，以手槍、手銬、膠帶、頭套等器具拘束人身自由，並脅持到停放在社區停車場內的車輛，再駛往某處所拘禁、勒贖數天後，才釋放受害者。

中央社指出，歹徒透過影片向被害女子家人、有人、公司勒贖。被害人被關押 10 多天後，公司支付了 45 萬披索（新台幣 25 萬 2,600 元）後，她才獲釋。這並非罕見例子，2018 年以來，已有 47 件台灣人在菲國遭綁架或限制自由而向代表處求助之案例。

辦事處表示，此案凸顯兩個居住安全問題，使犯罪者如入無人之境。一是社區對於人流的管制鬆散。歹徒得以任意開車進、出社區，並任意打開受害者的家門。受害者雖非租賃契約之簽約方，但經房仲協助後，徵得屋主同意並有居住事實，但社區卻未登記受害者入住（或訪客）資料。二是社區公共區域，未設置錄影監視系統，因此未能於案發前產生犯罪預防，案發後也無法協助辦案。

辦事處提醒在菲國人注意居家安全，要點如下：