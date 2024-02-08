過年圍爐好焦慮？面對親戚的拷問 身心科醫師教你7招攻防術

又到了農曆春節親戚團聚時光，然而你也常因親友不經意的問候，例如何時結婚或生小孩、在哪裡工作和薪水多少等關心而感到壓力、煩躁嗎？究竟該如何禮貌地因應這些探人隱私的關心呢？開業身心科醫師黃苑婷提出幾點建議，包含預先準備、把問題回頭導引到對方身上、尋找盟友和主動說明等，藉由禮貌地應對並巧妙的將焦點轉移到他處，如此也可避免把氣氛弄僵，或成為句點王。

黃苑婷建議民眾可以事先列出最常被問、會讓你最頭疼的問題，以及最可能提問的家人，並把因應方式記下，或者用幾個萬用金句回應：「還可以，持續努力當中」、「還要再觀察看看」、「還好啦，跟之前差不多」、「很難說耶，要看看大環境／公司／緣分」、「您說的很有道理，我會再想想看」。

而當家人詢問你的狀況時，以問代答，把問題回頭導引到對方身上。例如被詢問工作薪水年終時，可回答：「還可以接受啦，那阿姨妳兒子最近好嗎? 他能做這個工作真的很不簡單，現在還常常出差嗎?」

黃苑婷解釋，人都喜歡談論與自己有關的主題，並適時搭配稱讚及繼續提問，而提問也能讓對方感受到你的關心，例如長輩的身體健康、生活興趣，掌握話題，讓焦點可以慢慢離開原本的敏感議題，也避免成為句點王的尷尬場面。

此外，與手足或同輩親戚結盟，事先溝通建立默契，當出現敏感議題可出場相互救援，亦可利用電話或購物幫忙製造離場藉口，且就算真的招架不住，兩人共同分攤尷尬或壓力值總是容易些。

若有些話題實在不希望被提起，例如最近感情生變正在療傷，突如其來的提問免不了帶來錐心感受，因此除了被動防守，主動說明也是個選項。畢竟防不勝防，與其懸著一顆心迴避相關話題，不如反向思考，主動簡短說明，例如：「最近感情的事讓我很心煩，過年希望好好休息先不去想，請大家先不用擔心，有需要幫忙時我會跟大家說。」將無法預期出現時間的不可控，轉為可控，也是保護自己情緒的作法。

除了上述因應方式外，也可以從自身內在轉化、設立內在結界和內在探索去化解這些不愉快的過程，例如：可以思考：「為什麼他想問這個問題？」有些長輩想幫忙但不知如何表達關心，急著給建議；有時是對方情緒不佳，而你成為被颱風尾襲擊的受災戶；有時是對方希望你回頭關心他或自己過往經驗能受晚輩肯定；有時是害怕無話可說的尷尬情境，拼命找話題。黃苑婷表示，內在轉化技巧需要一點時間練習，可以事先準備或與盟友討論，否則大腦在壓力情境下，很難馬上轉化翻譯。

而過年時才團聚的親戚朋友們，多數不會出現在日常生活中，對你的生活也不一定很了解。[因此可以練習設定內在結界，即使對方擁有「說」的自由，但你有「聽」的自由，而他們正是因為不夠了解你，所以說出不合適甚至不中聽的話，也代表對方在你的生活中不一定很重要。不夠了解你的人，他說的話並不會定義你是誰。提醒自己別被當下的話語牽著走，當過年結束回到日常軌道時，這些話就也停留在昨日了。

黃苑婷表示，其實這些敏感問題也反映著你內在的重要議題，可能是自己正在煩惱或因為困難處理而下意識迴避的主題，因此相關話題容易勾起心中的負面感受。例如討厭長輩評斷工作，是因為對自己的決定沒信心；抗拒長輩指導棋式的建議，怕壓縮自己的選擇空間，其實是因為自己也不知道如何選擇，但也同時渴望能被長輩肯定。

因此若藉由觀察自己的敏感話題，也是往內在探尋的窗口，把難以面對的親戚壓力，轉變成更了解自己的契機。