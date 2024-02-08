台灣突禁招攬赴中國旅行團 業者釀520就職日走上街頭

觀光署 7 日宣布停止招攬赴中國旅行團，台灣旅遊業者一片錯愕，許多已收訂的遊程這下全泡湯，業者嘆年都不用過了，呼籲政府說清楚，否則不排除 520 總統就職日上街抗議。

根據觀光署，原定春節後恢復國人赴陸團體旅遊，但中國迄今並未安排團客來台，又片面宣布改變 M503 等航路運行方式，衝擊飛航安全。據此，要求旅行業即日（2 月 7 日）起停止招攬團客，至於已招攬成團、出發日期在 3 月 1 日至 5 月 31 日間的團體，仍可出團，6 月 1 日之後的團體不能出團。

根據中央社，國民黨立委偕同中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、中華民國旅行業同業公會副理事長吳雁輝、台北市觀光協會理事長陳怡璇等人，今（8）日召開記者會，要求交通部收回成命。

吳雁輝表示，由於 6 月出團的行程已收客 7、8 成，7、8 月出團的也已收訂，許多業者措手不及，狂打電話詢問，憂心「糾紛如何善了」。他提到，過去有防疫特別條例，如今政府說禁就禁，法律依據為何，望能給予合理解釋，否則將於 520 上街示威。

李奇嶽指出，全台 4 千家旅行業者，9 成都有出團中國，甚至占部分業者出團量的 3 成，若這塊市場受影響，損失相當可觀。

根據聯合報，業者不滿春節前一天宣布，許多員工都已下鄉過節，臨時喊停，無法處理訂金機位問題。此外，有不具名從業人員透露，「禁團令」適得其反，因有的業者是與消費者簽訂個別旅行定型化契約，變相包團帶旅客赴中國參加展覽、學術交流、會議等，如此一來，一旦發生意外，就難獲得團體旅遊才會有的旅遊保障與理賠。