新年走春到台北 士林官邸新蘭亭花卉展2/8喜迎龍年

新年花開富貴，攜家帶眷來走春，春節賞花何處去？士林官邸的新蘭亭「春節花卉展」2 月 8 日喜氣登場，打造繽紛喜氣的繁花勝景，邀民眾喜迎龍年，一路展至 3 月 24 日。

公園處表示，春節應景花非蝴蝶蘭莫屬，帶有幸福、純潔、吉祥的意涵，不僅外觀典雅高貴，賞花期也很長。花色選擇多元，從喜氣的紅紫色到典雅的白粉色都有。

此外，台灣是首屈一指的蝴蝶蘭王國，每年都有育種家創造新興的蝴蝶蘭品種，尤其是大唇系蝴蝶蘭，因為有寬大的唇瓣，讓花朵看起來更飽滿圓整，近年來逐漸成為品種上的主流。主辦單位收集了許多最新的大唇瓣品種與複色品種，讓遊客大飽眼福，像是有桃紅色的「永宏巧克力」、黃色的「永宏瓦力」、唇瓣變成花瓣外觀呈現三花瓣品種的「永宏雪櫻」等，都是市面上少見的品種。

園藝管理所補充，此次新蘭亭的布展特別邀請專業團隊，使用國產高品質花卉設計展出。近年聞名國際的染色蝴蝶蘭，以 V3 大白花蝴蝶蘭為材料，使用噴染技藝與吸染技術，將染液以針筒注入花梗節間，透過花梗的維管束將染液送到每一朵花脈而形成，創造出令人訝異的新奇花色，藍色、橘色、蘋果綠、淡橘色都有。這種染色蝴蝶蘭在目前市場上仍屬少見，歡迎大家來開開眼界。

除了主角蝴蝶蘭外，應景龍年特別收集名字具有龍字的龍舌蘭與龍血樹。龍舌蘭葉片上有鋸齒，古人想像成是龍的舌頭，被認為有驅邪避煞的功能；而龍血樹又稱千年木，因為部分種類樹幹的汁液氧化呈紅色而得名，幾種千年木在原產地可以有百年甚至千年的壽命，因此也是長壽的象徵。

另有許多新年的吉祥花卉，如象徵大吉大利的「金桔」，銀錢萬兩的「銀柳」與「萬兩」，仙客盈門的「仙客來」，荷包滿盈的「荷包花」和「報歲蘭」。

2024士林官邸春節花卉展

展期：2/8-3/24

時間：8:30-17:00

地點：士林官邸公園新蘭亭、園藝展覽館



士林官邸新蘭亭春節花卉展（圖／台北公園處）