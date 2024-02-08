Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

新年走春到台北 士林官邸新蘭亭花卉展2/8喜迎龍年

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/08 12:58
士林官邸新蘭亭春節花卉展（圖／台北公園處）

士林官邸新蘭亭春節花卉展（圖／台北公園處）

新年花開富貴，攜家帶眷來走春，春節賞花何處去？士林官邸的新蘭亭「春節花卉展」2 月 8 日喜氣登場，打造繽紛喜氣的繁花勝景，邀民眾喜迎龍年，一路展至 3 月 24 日。

公園處表示，春節應景花非蝴蝶蘭莫屬，帶有幸福、純潔、吉祥的意涵，不僅外觀典雅高貴，賞花期也很長。花色選擇多元，從喜氣的紅紫色到典雅的白粉色都有。

此外，台灣是首屈一指的蝴蝶蘭王國，每年都有育種家創造新興的蝴蝶蘭品種，尤其是大唇系蝴蝶蘭，因為有寬大的唇瓣，讓花朵看起來更飽滿圓整，近年來逐漸成為品種上的主流。主辦單位收集了許多最新的大唇瓣品種與複色品種，讓遊客大飽眼福，像是有桃紅色的「永宏巧克力」、黃色的「永宏瓦力」、唇瓣變成花瓣外觀呈現三花瓣品種的「永宏雪櫻」等，都是市面上少見的品種。

園藝管理所補充，此次新蘭亭的布展特別邀請專業團隊，使用國產高品質花卉設計展出。近年聞名國際的染色蝴蝶蘭，以 V3 大白花蝴蝶蘭為材料，使用噴染技藝與吸染技術，將染液以針筒注入花梗節間，透過花梗的維管束將染液送到每一朵花脈而形成，創造出令人訝異的新奇花色，藍色、橘色、蘋果綠、淡橘色都有。這種染色蝴蝶蘭在目前市場上仍屬少見，歡迎大家來開開眼界。

除了主角蝴蝶蘭外，應景龍年特別收集名字具有龍字的龍舌蘭與龍血樹。龍舌蘭葉片上有鋸齒，古人想像成是龍的舌頭，被認為有驅邪避煞的功能；而龍血樹又稱千年木，因為部分種類樹幹的汁液氧化呈紅色而得名，幾種千年木在原產地可以有百年甚至千年的壽命，因此也是長壽的象徵。

另有許多新年的吉祥花卉，如象徵大吉大利的「金桔」，銀錢萬兩的「銀柳」與「萬兩」，仙客盈門的「仙客來」，荷包滿盈的「荷包花」和「報歲蘭」。

2024士林官邸春節花卉展

展期：2/8-3/24
時間：8:30-17:00
地點：士林官邸公園新蘭亭、園藝展覽館

新年走春到台北 士林官邸新蘭亭花卉展2/8喜迎龍年

新年走春到台北 士林官邸新蘭亭花卉展2/8喜迎龍年

新年走春到台北 士林官邸新蘭亭花卉展2/8喜迎龍年
士林官邸新蘭亭春節花卉展（圖／台北公園處）
春節
新年
蘭花
士林官邸
官邸
新蘭亭
龍年
賞花
走春

相關新聞

台灣英文新聞祝福讀者2024龍年大吉、事業學業蛟龍得水
台灣英文新聞祝福讀者2024龍年大吉、事業學業蛟龍得水
2024/02/07 17:41
【祝大家「龍」光煥發】任內最後一個春節　美國在台協會處長孫曉雅：致力保持台美友誼
【祝大家「龍」光煥發】任內最後一個春節　美國在台協會處長孫曉雅：致力保持台美友誼
2024/02/07 15:59
新年運動不打烊！台北市運動中心年初二開放　生肖龍、名字有「龍」免費入場
新年運動不打烊！台北市運動中心年初二開放　生肖龍、名字有「龍」免費入場
2024/02/06 13:49
屬龍看過來！春節期間至天文、科教館及兒童新樂園可享專屬優惠
屬龍看過來！春節期間至天文、科教館及兒童新樂園可享專屬優惠
2024/02/05 15:25
買臘腸要當心！消基會調查結果曝：1件鈉超標和未標示豬肉產地、5件脂肪超標120％
買臘腸要當心！消基會調查結果曝：1件鈉超標和未標示豬肉產地、5件脂肪超標120％
2024/02/05 14:40

更新時間 : 2024-02-08 16:17 GMT+08:00

最受歡迎

【楊憲宏專欄】賦予游錫堃新戰鬥位置 彰顯新政府「打不倒的勇者」形象
【楊憲宏專欄】賦予游錫堃新戰鬥位置 彰顯新政府「打不倒的勇者」形象
今天收垃圾嗎？春節連假台北垃圾清運服務一覽
今天收垃圾嗎？春節連假台北垃圾清運服務一覽
〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
〈財經主筆室〉長榮航機師鬧罷工順利落幕　台灣勞工長期低薪是風暴來源？
〈財經主筆室〉長榮航機師鬧罷工順利落幕　台灣勞工長期低薪是風暴來源？
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
透明廁所您敢用嗎？台北捷運打造超Chill新餐飲空間　霓虹燈貨櫃屋以鋼鐵人為靈感
透明廁所您敢用嗎？台北捷運打造超Chill新餐飲空間　霓虹燈貨櫃屋以鋼鐵人為靈感
對中國情蒐工作遭駭客曝光？國防部軍情局公文疑在境外論壇兜售
對中國情蒐工作遭駭客曝光？國防部軍情局公文疑在境外論壇兜售
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
〈時評〉韓國瑜是最大贏家，台灣呢？
〈時評〉韓國瑜是最大贏家，台灣呢？