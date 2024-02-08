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小年夜易壅塞5路段曝光 台鐵第三波加班車 2/9零時開放「搶票」

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/08 11:14
（圖／台鐵局提供）　

（圖／台鐵局提供）　

今（8）日為小年夜，也是農曆春節連假首日，交通部公路局預估將湧現返鄉車潮，為了紓解返鄉、出遊人潮，台鐵自春節假期將加開第三波加班車，除已加開全線各級列車256列次外，特於2月12日至15日，再加開自強號4列次，以服務返工旅客。

2月12日至2月15日再加開自強號4列次

  1. 東部幹線：臺東=樹林2列次。
  2. 西部幹線：七堵=潮州1列次。
  3. 跨線：七堵=臺東1列次。

台鐵表示，加開列車將於明（9）日0時開放訂票。相關加開列車車次、時刻資訊，可於官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

小年夜易壅塞5路段曝光 台鐵第三波加班車 2/9零時開放「搶票」

交通部公路局表示，昨（7）日全日交通量為 107百萬車公里，為年平均平日 (92百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍，昨日路況，下午14時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1湖口至新竹系統，國3鶯歌系統至大溪、台北都會區路段等，車流於19時後陸續紓解，其餘國道車流大致順暢。

至於今日0-5時平均交通量為9.2百萬車公里，為年平均平日(3.9百萬車公里)之2.4倍；截止上午8時，交通量為18.7百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里。

而今日相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局提醒，依中央氣象署預報今日全台各地均為濕冷，遇天候不良時，應小心駕駛，另出門務必檢查好車況，養足精神，繫妥安全帶，保持適當安全間距及不要任意變換車道，切勿超速、分心或酒醉駕駛，以維行車安全。
台鐵
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交通部

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更新時間 : 2024-02-08 16:17 GMT+08:00

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