過年大魚大肉後腹痛頻頻 醫：油膩飲食引發大量膽結石

過年大魚大肉不僅會造成消化不良、肥胖等相關問題，竟然還引發膽固醇結石？！恩主公醫院一般外科吳東琰醫師表示，曾有一名九旬老翁年後卻開始上腹疼痛，原以為是吃壞肚子，便不以為意，沒想到數週後疼痛不減反增。經檢查後發現膽囊腫脹且有結石，最後接受手術治療後才康復。

吳東琰說，這名九旬老翁平時除了吃藥控制高血壓外，並無其他疾病或異常，年後卻開始右上腹及上腹疼痛，且數週後疼痛不減反增，因此至急診尋求協助。經血液檢查、腹部電腦斷層及超音波檢查後，發現膽囊腫脹且有大量結石，考量老翁年邁，安排其接受腹腔鏡膽囊切除手術，切除膽囊降低產生併發症的可能。

吳東琰解釋，膽囊負責儲存及排除膽汁，膽汁主要以膽固醇、膽鹽及膽紅素組成，只要成分比例改變，就可能形成結晶，生成膽結石；如果膽囊收縮功能不佳，無法順暢排除膽汁，也可能造成膽汁過濃而形成結石。而膽結石的高風險族群除了高膽固醇高油脂飲食者、年紀大於四十歲、女性、孕婦、肥胖者、迅速減重者之外，基因也可能是影響因素。

膽結石的併發症可大可小，最常見為右上腹痛（膽絞痛），常併發急、慢性膽囊炎，嚴重可能造成膽道阻塞、膽囊蓄膿、胰臟炎、膽囊腸道廔管、膽石性腸阻塞，甚至進展為膽囊癌。目前全球醫學認為無症狀的膽結石不需要治療，觀察及調整生活型態即可，而有症狀的膽結石則建議進行膽囊切除手術。

吳東琰說明，許多病人會擔心膽囊切除後生理機能受影響，未來飲食方面需要進行嚴格的管控，但其實大部分接受膽囊切除手術的病人，術前和術後的生理機能並沒有明顯變化，不過消化脂肪的能力會變弱，所以部分病人會出現消化不良、腹瀉以及腹脹的情況，這時建議先少量多餐、少油，並漸進式調整飲食，讓身體適應膽囊切除後脂肪消化不良的情況，數週後大多都能恢復正常飲食。

適逢年節，餐桌上少不了高油高鹽的美味佳餚，吳東琰呼籲，除了多喝水、調整飲食，盡量避免吃精緻食物外，多運動、少久坐也是預防膽結石的方法之一，也建議有膽結石病史的民眾應更加注意，切勿暴飲暴食或三餐不定時，以免膽結石反覆復發，提高罹患膽囊癌的風險。