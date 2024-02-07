日本東京都知事小池百合子率團訪台灣　分別拜會蔡總統、賴副總統與台北市長蔣萬安

統府發言人林聿禪今天(7日) 表示，總統府誠摯歡迎日本東京都知事小池百合子率團訪問台灣，總統蔡英文、副總統賴清德下午將分別接見訪問團，也將就關切議題交換意見。

林聿禪上午表示，小池百合子擔任國會議員時曾多次造訪台灣，而這次為小池百合子就任知事後首次訪台。小池百合子長期積極推動東京都與台灣交流。

總統府表示，期盼透過這次的訪問，讓東京都與台灣進一步加強各項實質交流與合作，並深化台日人民之間的互信與友誼。

(圖/總統府)

根據總統府新聞稿，賴清德副總統今（7）日下午接見「日本東京都知事小池百合子訪問團」時表示，未來將努力維持台海現狀穩定及區域和平，促進台灣進一步繁榮發展，並期盼台日兩國能進一步合作，在區域和平穩定及經濟產業繁榮發展上，共創雙贏。

副總統首先熱烈歡迎小池知事來台灣訪問。並表示，2016年台南發生地震，承蒙小池知事的關心與協助，因此2017年他特別到東京都感謝小池知事。今天再次見面，他內心非常高興。

副總統提到，在上個月台灣總統與國會選舉結束後，小池知事立即表達祝賀之意，展現了台日兩國深厚情誼。國際社會肯定臺灣這場選舉，肯定台灣人民在中國的壓力之下，堅定選擇民主，並願意與國際民主社會共同創造區域的和平與穩定。

副總統強調，未來他將與蕭美琴副總統當選人共同努力，維護台灣安全，維持台海現狀穩定及區域和平，促進台灣進一步繁榮發展。

(圖/總統府)

今天稍早小池百合子拜會了台北市長蔣萬安，交流關於防災、聽奧與世壯運、少子女化、新創產業等議題。小池表示希望了解共通課題並解決，蔣萬安也盼雙方更深入來往。

小池百合子與蔣萬安會後一起接受媒體聯訪。小池表示，先前因為新冠疫情很難出訪海外，這次真的很久才來到台灣訪問，並感謝台灣在日本震災時給予的支持；會中與蔣萬安討論兩個都市面臨的課題，包含防災、新創事業、聽障奧運與世界壯年運動會等，而蔣萬安給的許多建議會整理，希望能運用在東京的市政上，也希望雙方未來有更多交流。

蔣萬安則說，特別請教小池關於凍卵補助政策，北市也提出創業家簽證計畫，雙方的新創團隊未來有機會到對方城市，可以免費使用新創空間。

中央社報導，蔣萬安後續再單獨接受媒體聯訪，被問及是否有機會跟東京締結姊妹市。蔣萬安說，今天跟小池會談得很愉快，相關計畫也得到正面回應，未來單位對接後會做更細部交流，跟東京會更深入全面來往。

另外，媒體追問蔣萬安的出訪計畫及台北上海雙城論壇規劃。蔣萬安說，都是以議題為出發點進行市政交流，雙城論壇今年輪到台北主辦，就依照慣例，原則上會在下半年舉行。

媒體追問訪美安排，蔣萬安說出訪最重要的是時間安排，去年去新加坡、首爾、上海等地也都是等議會會期結束、開議之前，到時候也是會在議會開會結束後，時間可能是6月底、7月初。