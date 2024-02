【楊憲宏專欄】賦予游錫堃新戰鬥位置 彰顯新政府「打不倒的勇者」形象

游錫堃院長離開立法院不但是民進黨的挫敗,更是台灣的損失。準總統賴清德稱讚游是民進黨圓山飯店創黨會議的主席,是民主運動前輩,一生為台灣民主犧牲貢獻;也是打下「綠色執政 品質保證」重要人士,游無法連任,「相信社會都會感到可惜」。

賴清德透露,游錫堃在投完票就曾與他會面,表達其一生為民主打拚,不忮不求的一貫立場,若民進黨團提名他當院長候選人會全力以赴,若未如願當選也會辭去立委職務,栽培新人才。賴相當欽佩游的風骨,也特別感謝游,向游表達最高敬意。

四年立法院長,游錫堃做到超越黨派,行政中立的立場。他在此次接受提名之後,仍然保持超然中立的態度,全力以赴。他明知不可而為之,來自他始終相信「善良無敵」,他的從政經驗豐富,一路走來都是以仁者自勉,與他交往的人都可以感受到他的「以誠相待」的純樸風骨。

這幾年他力挺國會外交,與他交往的外國政要,無不感動於他的真誠坦率。他的從政經歷就是一部台灣政治抗爭的血淚歷史,每一個里程碑都有他的參與。他是一座照妖鏡,任何鬼怪都立刻現形。

他參選立法院長,最後賴清德主席呼籲為立法院選出最好的人選,雖然是一句看似普通的話,其實是一種嚴肅的標準。最好的人選指的是游錫堃,民進黨51票都入匭。其他黨就看有沒有智慧、良心了。這就測出人心險惡的程度。至少民進黨守住了正義的底線,沒有讓邪惡入侵。這是未來贏的基礎,雖敗猶榮就是這個意義,因為沒有為了求勝,向腐敗屈服,更沒有被詐騙集團得逞。

2月1日美國華府正在舉行一年一度的早餐祈禱會,國會及NGO到處都是游錫堃的友人,他們都在等待台灣國會的選舉結果,游錫堃敗選消息馬上傳開,這些友人的反應是「無論游院長以後在什麼位置,他永遠是華府最受歡迎的台灣政治人物,我們都會熱情協助他」。

在華府受歡迎的原因,就是他秉持「友直、友諒、友多聞」的交流準則,對人知無不言,言無不盡。他的故事從1980年代開始,台灣人對抗國民黨蔣氏獨裁政權的血淚抗爭起,到冒險組黨,13年後贏得政權,游錫堃無役不與。他所憑藉的就是「赤子之心」,他的從政清白無瑕,他的台灣民主奮鬥故事,件件震撼人心,聽到故事的美國國會議員無不感到熱血沸騰,每次都會誠懇的回應:「院長,您希望我們如何幫忙台灣?」。游院長每次回答都是:「希望閣下可以協助美國與台灣建交」。

游錫堃在華府最大的名氣就是「主張美台建交的議長」。如今,這個為台灣努力爭取國際認同的立法院長,被反對黨聯手否決。台灣的處境越來越艱難,其實根源在內部已經被滲透,尤其是「反民進黨勢力」受紅色入侵。

他不只熟悉台灣政治,也熟悉美國國會法案變化。去年2月他訪問華府與美國學者會面時,他有備而來,就美國最近幾年的變化,對美國的國會與行政部門的互動提出「疑問」。他曾經在一次談話會中指出,美國行政部門一直主張美國對台政策是「一法三公報六項保證」是錯誤的。因為現在已是「五法、六項保證、三公報」了。

游院長說的「五法」,指的是,

1、《台灣關係法》1979年。

2、《台灣旅行法》(Taiwan Travel Act)2018年。

3、《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act,依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act台北法案)2020年。

4、《2020年台灣保證法》(Taiwan Assurance Act of 2020),為《2021年綜合播款法》的第FF部第III篇B分篇的別稱。

5、《台灣政策法》(Taiwan Policy Act of 2022)

游院長的説法是美國行政部門要遵守的有關「台灣」的法律已經不是只有一個1979年立法的「台灣關係法」,而是2018至2022又重新增了其他四組以台灣為名的法律。行政部門怎可視而不見?

而「六大保證」,已經不再是口頭說說,而是已經入法,位階都優於三公報。

這是台灣對美外交從來沒有的「義正辭嚴」。美方學者只能承認事實如此,而無法以理說淸楚這樣的矛盾。

游錫堃院長是民進黨重要的資產,更是台灣的正義力量代表。不但在台灣如此,如今在美國也具有重要的意涵。賴清德上任總統後,應該珍惜這個台灣民主前輩,他的副總統蕭美琴擔任駐美國大使期間見識過游錫堃訪問華府時的人氣,三、四天的行程,會見了34個國會議員,這不是一般政治人物做得到的人氣。

不做立法院長的游錫堃,他的對美國會外交實力仍然十分飽滿,520以後的賴清德政府,要給新政治一個強有力的強心劑,游錫堃的新任命無疑是個亮點。將「國會外交」升級成「國安外交」,這肯定是重要的一步活棋。

2023年2月游錫堃院長在華府一場公開的演講重炮轟擊中共擴張主義,危及全球經貿生命線台灣海峽。他用「習近平聽得懂的語言」表達台灣絕不屈服的決心,贏得華府政界一片好評。許多在場的美國政界人士,因此對台灣的自我防衛決心感到振奮。新政府必須在游錫堃院長被廹離開國會之後,賦予他新的戰鬥位置,才能顯示,賴清德政府「打不倒的勇者」(Invictus)的形象,為台灣人添加信心。