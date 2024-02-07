Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣史博館整修完畢！重新開館三件必看鎮館之寶　特展看遍南張北溥經典好過癮

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2024/02/07 17:49
睽違五年，國立歷史博物館將於2月21日開館。（圖/Taiwan New）

睽違五年，國立歷史博物館將於2月21日開館。（圖/Taiwan New）

國立歷史博物館（下稱史博館）成立於1955年，時稱「國立歷史文物美術館」於1957年更為今名，據官網顯示，場館於2019年3月起執行修復及再利用工程，歷時5年終於重新開館，今（7）日趕在農曆年前舉辦揭碑儀式，由館長王長華主持，文化部長史哲到場共同開啟華麗的紅色正門，象徵史博館所有整建工程落幕，開館日期訂於2月21日。

史哲表示，做為第一座臺灣的博物館，這裡以前不只是歷史博物館而已，它本身就是臺灣文化的一個歷史的過程，歷經了將近70年，2018年當時透過政府前瞻基礎建設的支持，進行一次最大規模的整修。而他小時候在館內印象最深就是北京人特展裡展出的山頂洞人模型。

史博館為日治時期曾參加過台灣博覽會的迎賓館，在外交領域佔有一席之地，開館初期更無館藏，現成為重要文物、歷史、視覺藝術的集散地，曾舉辦過常玉等中藝術家特展，為此次重新開館，史博館更展出鎮館之寶。

常設展「在這裡，與大家相遇」精選典藏文物110件，透過「傳承」、「聚合」、「鑑古知來」主題概念規劃，展出本館運台古物及戰後日本歸還文物最重要三件國寶—《蟠龍方壺》、《獸型器座》、《金柄銅短劍》；馬白水專區展出的《太魯閣之美》為總寬1656公分的巨幅之作，2005年由文化部指定為「重要古物」，此次展出24聯屏當中的12幅並定期更換，此次長期聯展是該作繪製完成後首見。

史博館為華人世界擁有最多南張北溥作品的博物館，開館特展「筆墨豐碑—史博館藏之書畫重寶」規劃於一樓及二樓，從館藏精選作品200 餘組件，以「筆墨豐碑」為題，計分「山水華滋」、「生氣宛轉」、「人物神采」、「書藝神思」等四個單元，亮點作品包括史博館修復後首次面世的林玉山大師作品《黃牛》、倡議標準草書的于右任大師晚年最重要作品《建館記》、張大千的發墨大作《夏山雲瀑》與《深山古柏》。

此外，整建工程期間意外發掘到日本時代（1916年）迎賓館遺構及榴木等殘件，於開館後首度公開完整呈現這個歷史遺構，為了呈現這棟超過百年宮殿式歷史建築的複雜擴建歷程，也邀請到建築學者李乾朗教授手繪史博館建築圖5幅，展示於五樓「雕築史跡—探索史博建築之美」建築特展。

史博館於台北當代工藝設計分館策劃的「五月與東方—台灣現代藝術運動的萌發」特展同步登場，本展為1981年台灣省立博物館舉辦五月東方二畫會聯展後，公辦特展參展的畫家規模最大、展件數量最多的一次大型特展。
史博館
南張北溥
歷史
文化
藝術
中國書畫
南海路

相關新聞

TikTok 演算法放大推送厭女內容 極端意識入侵校園成主流文化
TikTok 演算法放大推送厭女內容 極端意識入侵校園成主流文化
2024/02/06 19:00
台灣文化部長史哲訪「CLT傳奇放送科藝文創園區」 　當代傳奇劇場創辦人親自導覽
台灣文化部長史哲訪「CLT傳奇放送科藝文創園區」 　當代傳奇劇場創辦人親自導覽
2024/02/06 17:24
吃下雲門《毛月亮》？好丘聯名竹炭貝果超狂野　雲門台北巡演票券完售
吃下雲門《毛月亮》？好丘聯名竹炭貝果超狂野　雲門台北巡演票券完售
2024/02/06 10:36
台灣誠品響應「世界母語日」推主題書展系列座談　金馬獎最佳男配最佳導演對談
台灣誠品響應「世界母語日」推主題書展系列座談　金馬獎最佳男配最佳導演對談
2024/02/05 15:19
台北誠品生活走春指南！貪吃地圖精選排隊名店這天送炸湯圓　英國米其林主廚推春節「暴富」伴手禮
台北誠品生活走春指南！貪吃地圖精選排隊名店這天送炸湯圓　英國米其林主廚推春節「暴富」伴手禮
2024/02/03 20:25

更新時間 : 2024-02-07 18:49 GMT+08:00

最受歡迎

〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
透明廁所您敢用嗎？台北捷運打造超Chill新餐飲空間　霓虹燈貨櫃屋以鋼鐵人為靈感
透明廁所您敢用嗎？台北捷運打造超Chill新餐飲空間　霓虹燈貨櫃屋以鋼鐵人為靈感
對中國情蒐工作遭駭客曝光？國防部軍情局公文疑在境外論壇兜售
對中國情蒐工作遭駭客曝光？國防部軍情局公文疑在境外論壇兜售
今天收垃圾嗎？春節連假台北垃圾清運服務一覽
今天收垃圾嗎？春節連假台北垃圾清運服務一覽
〈財經主筆室〉長榮航機師鬧罷工順利落幕　台灣勞工長期低薪是風暴來源？
〈財經主筆室〉長榮航機師鬧罷工順利落幕　台灣勞工長期低薪是風暴來源？
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
德州與聯邦政府因移民問題發生戰爭？ 微博瘋傳「美國內戰」假新聞
德州與聯邦政府因移民問題發生戰爭？ 微博瘋傳「美國內戰」假新聞
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光