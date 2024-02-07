台灣史博館整修完畢！重新開館三件必看鎮館之寶　特展看遍南張北溥經典好過癮

國立歷史博物館（下稱史博館）成立於1955年，時稱「國立歷史文物美術館」於1957年更為今名，據官網顯示，場館於2019年3月起執行修復及再利用工程，歷時5年終於重新開館，今（7）日趕在農曆年前舉辦揭碑儀式，由館長王長華主持，文化部長史哲到場共同開啟華麗的紅色正門，象徵史博館所有整建工程落幕，開館日期訂於2月21日。

史哲表示，做為第一座臺灣的博物館，這裡以前不只是歷史博物館而已，它本身就是臺灣文化的一個歷史的過程，歷經了將近70年，2018年當時透過政府前瞻基礎建設的支持，進行一次最大規模的整修。而他小時候在館內印象最深就是北京人特展裡展出的山頂洞人模型。

史博館為日治時期曾參加過台灣博覽會的迎賓館，在外交領域佔有一席之地，開館初期更無館藏，現成為重要文物、歷史、視覺藝術的集散地，曾舉辦過常玉等中藝術家特展，為此次重新開館，史博館更展出鎮館之寶。

常設展「在這裡，與大家相遇」精選典藏文物110件，透過「傳承」、「聚合」、「鑑古知來」主題概念規劃，展出本館運台古物及戰後日本歸還文物最重要三件國寶—《蟠龍方壺》、《獸型器座》、《金柄銅短劍》；馬白水專區展出的《太魯閣之美》為總寬1656公分的巨幅之作，2005年由文化部指定為「重要古物」，此次展出24聯屏當中的12幅並定期更換，此次長期聯展是該作繪製完成後首見。

史博館為華人世界擁有最多南張北溥作品的博物館，開館特展「筆墨豐碑—史博館藏之書畫重寶」規劃於一樓及二樓，從館藏精選作品200 餘組件，以「筆墨豐碑」為題，計分「山水華滋」、「生氣宛轉」、「人物神采」、「書藝神思」等四個單元，亮點作品包括史博館修復後首次面世的林玉山大師作品《黃牛》、倡議標準草書的于右任大師晚年最重要作品《建館記》、張大千的發墨大作《夏山雲瀑》與《深山古柏》。

此外，整建工程期間意外發掘到日本時代（1916年）迎賓館遺構及榴木等殘件，於開館後首度公開完整呈現這個歷史遺構，為了呈現這棟超過百年宮殿式歷史建築的複雜擴建歷程，也邀請到建築學者李乾朗教授手繪史博館建築圖5幅，展示於五樓「雕築史跡—探索史博建築之美」建築特展。

史博館於台北當代工藝設計分館策劃的「五月與東方—台灣現代藝術運動的萌發」特展同步登場，本展為1981年台灣省立博物館舉辦五月東方二畫會聯展後，公辦特展參展的畫家規模最大、展件數量最多的一次大型特展。