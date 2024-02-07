比往年更快！臺灣土地銀行數位化有成　勞保紓困逾9成9已撥款

臺灣土地銀行2024年度「勞工保險被保險人紓困貸款(即勞保紓困貸款)」申辦件數約14.6萬件，貸款金額約新臺幣(以下同)145.72億元，雙雙創下歷史新高，貸款件數與金額皆較2023年成長逾2成。為讓勞工朋友們便利申辦及加速入帳，土地銀行今年提供線上一條龍作業，申請人以個人手機就能完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，同時亦新增系統自動撥款功能，依據最新數據顯示，2024年度勞保紓困貸款民眾使用線上申辦案件達12.4萬件，占比達8成5，不僅如此，2024年度申辦案件經勞保局核准者約11.9萬件，其中多達9成9案件已完成撥款，充分展現土銀數位化成效，提供勞工朋友們更便利的服務。

土地銀行自2003年以來配合政府辦理勞保紓困貸款，今年已邁入第21年，土地銀行董事長謝娟娟自上任以來持續帶領土地銀行落實業務數位化策略目標，除新增自動撥款外，亦強化數位服務、簡化申辦作業流程，藉此達到低碳減紙、提升顧客體驗效益。

為掌握個人客戶市場，土地銀行不僅在勞保紓困貸款提供最佳服務，今年度亦持續加碼信用卡、行動支付優惠，尤其是土地銀行JCB極緻卡提供首刷滿20,000元送2,000元即享券、登錄或預約成功後再享五星飯店優惠價、平日五星晚宴兩人同行一人免費、機場接送及貴賓室服務等尊榮優惠(詳細辦法請參閱土地銀行或JCB官網)，非常超值可多加利用。