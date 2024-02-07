中華電信獲CDP氣候變遷評比最高級A級榜單殊榮　榮登全球減碳領導企業

國際碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project,CDP) 組織公布2023年碳排放揭露氣候變遷問卷評鑑結果， 中華電信從2.1萬家公司中脫穎而出，成為少數獲得最高級別“ A”之企業之一，榮登全球減碳領導企業。

中華電信為了實現生物多樣性及永續淨零目標，除已經加入RE 100倡議，承諾在2040年前百分之百使用再生能源外， 公司更高度重視生物多樣性和保護森林的重要性， 承諾在2030年實現生物多樣性的淨正向影響（Net Positive Impact, NPI）和無淨毀林（No Net Deforestation, NND）目標，並計畫投入資源進行森林復育， 包括與林務局合作進行全台重點國有林和海岸林的植樹復育計畫等， 計畫於8年內種植15萬棵樹。

同時中華電信以廣結盟為目標，對外攜手關鍵供應商，啟動「 大手拉大手、大手拉小手、減碳一起走」的淨零倡議、 建立綠色供應鏈聯盟，共同為永續轉型做出貢獻； 已累計61家關鍵供應商共同承諾於2030年減碳50%， 並在2050年達到淨零排放目標， 藉由制定自身的減碳目標和做法，履行中華電信供應鏈夥伴的責任， 一同為2050年達到淨零排放而努力。

中華電信長期以來運用核心專業、技術、資源、能力與特色， 積極投入科技減碳，透過綠色電力採購與自建， 與創新研發高效智慧節能管理系統，有效減少能源消耗和碳排放， 並透過大規模企業志工淨灘、淨山， 與林務局及世界羽球球后戴資穎合作植樹等方式，重視生物多樣性， 促進多元生態保育，讓淨零轉型更有力量。同時， 中華電信率先同業實施內部碳費機制， 鼓勵各事業部門汰換節能設備、創新減碳與應用再生能源， 積極推動低碳營運，發揮社會影響力，促進環境面永續發展。