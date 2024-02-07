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仁愛之家邀鄰近獨居長輩一起圍爐　資深藝人獻唱迎春花老歌陪伴

By 台灣英文新聞
2024/02/07 16:57
（圖／新北市立仁愛之家）

（圖／新北市立仁愛之家）

新北市仁愛之家舉辦圍爐餐敘，並邀鄰近社區的獨居長輩一起參加，讓大家融合，有如一家人的感覺和溫馨。六合室內樂團和花響鼓樂團以及多位電視明星，為長輩帶來許多精彩舞蹈和經典老歌，如迎春花、甜蜜蜜、今天不回家、神鵰俠侶和台灣民謠組曲等，加上豐盛的佳餚，使長輩提前歡度年節。

圍爐晚會由黃金蓮等人主持，花響鼓樂團、木炭兄弟及林逸忻等歌手輪番獻唱膾炙人口的國台語經典老歌，資深女星劉明珠曾因參加張菲和費玉清主持的龍虎綜藝王，模仿歌后姚蘇蓉而聲名大噪，有「小姚蘇蓉」的封號。第一次在仁家圍爐的賴恩典老太太開心地說：「你不是那位模仿天后姚蘇蓉嗎?」讓劉明珠相當感動。

2023年新發片的歌手林逸忻帶來心花開、我只在乎你等歌曲，祝福長輩平安健康。曾經參加台視全國歌唱名人排行榜獲得多次周排行冠軍的木炭兄弟，也帶來迎春花、馬兒你慢些走、凱旋歌等。曾獲2008年西班牙國際馬戲團藝術節金獎的卓家宏更以扯鈴炫技，讓長輩們看得瞪大了眼。

今年85歲的陳玉錦表示，仁愛之家就是他的家，每年在大家庭裡圍爐感覺很幸福，更開心能夠看到電視上的明星劉明珠。萬里鄰近社區的獨老長輩也受邀參加圍爐，同沾年節的氣氛。仁愛之家主任吳欽仁表示，感謝六合室內樂團及多位明星的公益演出，陪伴長輩一起度過年節，仁家除照顧家內的長輩，也不忘關懷鄰近社區的獨居長輩，每周一至週五會送餐，逢年過節則邀大家一起來圍爐共餐。仁家也會在大年初三安排長輩到金山慈護宮拜拜，以祈求龍年平安吉祥。

更新時間 : 2024-02-07 18:49 GMT+08:00

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